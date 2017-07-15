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«Бавария» выиграла Telekom Cup

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Бавария, Вердер, Хоффенхайм
Сегодня, 22:57 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов

«Бавария» выиграла предсезонный скоротечный турнир Telekom Cup, в котором также приняли участие менхенгладбахская «Боруссия», «Хоффенхайм» и «Вердер». В полуфинале мюнхенцы обыграли «Хоффенхайм» со счетом 1:0, а в финале они были сильнее «Вердера» - 2:0. Все матчи на турнире проходят в один день и длятся 45 минут.

За «Баварию» сыграли новички команды Хамес Родригес и Корентен Толиссо.

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