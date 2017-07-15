«Бавария» выиграла Telekom Cup

«Бавария» выиграла предсезонный скоротечный турнир Telekom Cup, в котором также приняли участие менхенгладбахская «Боруссия», «Хоффенхайм» и «Вердер». В полуфинале мюнхенцы обыграли «Хоффенхайм» со счетом 1:0, а в финале они были сильнее «Вердера» - 2:0. Все матчи на турнире проходят в один день и длятся 45 минут.

За «Баварию» сыграли новички команды Хамес Родригес и Корентен Толиссо.