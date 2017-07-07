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«Тосно» потерпел поражение от ФК «Чукарички»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Чукарички, Тосно
Сегодня, 20:53 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В рамках предсезонного сбора новичок РФПЛ «Тосно» проиграл сербскому ФК «Чукарички» со счетом 1:3. Единственный мяч у российского клуба забил Марков на 50-й минуте, а на 40-й минуте не реализовал пенальти Нуну Роша.

«Тосно»: Опарин (Юрченко 65), Шахов, Абазов (Карницкий 65), Кутин, Дугалич, Мухаметшин (Заболотный 65), Альшин (Галиулин 68), Нуну Роша (Кашчелан 80), Андерсон Карвальо (Трошечкин 72), Марков, Мелкадзе (Палиенко 68).

Ранее «Тосно» обыграл загребское «Динамо».

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