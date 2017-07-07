«Спартак» сыграл вничью со «Славеном»

В товарищеском матче на австрийском сборе в Филлахе «Спартак» сыграл вничью с хорватским «Славеном» - 1:1.

«Спартак» (Россия) - «Славен» (Хорватия) - 1:1 (0:0)

Голы: Луис Адриано 53 - Богоевич 78.

«Спартак»: Ребров, Ещенко (Петкович 46), Кутепов (Щербаков 88), Боккетти (Джикия 46), Комбаров (Тигиев 66), Промес (Нимели 71), Фернандо, Самсонов (Глушаков 46), Попов (Ананидзе 46), Зе Луиш (Бакаев 46), Луис Адриано (Мельгарехо 66).