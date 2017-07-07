Рейтинг@Mail.ru

«Спартак» сыграл вничью со «Славеном»

Матч: СпартакСпартак1 : 1Славен БелупоСлавен Белупо
Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье
Сегодня, 20:24 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В товарищеском матче на австрийском сборе в Филлахе «Спартак» сыграл вничью с хорватским «Славеном» - 1:1.

«Спартак» (Россия) - «Славен» (Хорватия) - 1:1 (0:0)
Голы: Луис Адриано 53 - Богоевич 78.

«Спартак»: Ребров, Ещенко (Петкович 46), Кутепов (Щербаков 88), Боккетти (Джикия 46), Комбаров (Тигиев 66), Промес (Нимели 71), Фернандо, Самсонов (Глушаков 46), Попов (Ананидзе 46), Зе Луиш (Бакаев 46), Луис Адриано (Мельгарехо 66).

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:44
ответ пользователю spartach n1 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:44
Показать
Немного троллинга
Сегодня 20:44
, чтобы видеть комментарии
  -1
Сегодня 20:44
ответ пользователю spartach n1 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:43
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:42
Показать
Немного троллинга
Сегодня 20:42
Показать
Немного троллинга
Сегодня 20:42
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 20:41
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 20:41
ответ пользователю Санчо Панса (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:41
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 20:41
ответ пользователю Бочар (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 20:41
ответ пользователю Прохорович (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:39
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:38
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 20:38, редактировал Сегодня 20:42
Показать
Немного троллинга
Сегодня 20:38
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 20:37
Показать
Немного троллинга
Сегодня 20:36
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:35
, чтобы видеть комментарии
  10
Сегодня 20:34
ответ пользователю Прохорович (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 20:34
ответ пользователю Mond_ (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:34
ответ пользователю mat73 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 20:34
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:34
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 20:33, редактировал Сегодня 20:35
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:32
Показать
Немного троллинга
Сегодня 20:31
, чтобы видеть комментарии
  8
Сегодня 20:31
Показать
Немного троллинга
Сегодня 20:31
, чтобы видеть комментарии
  7
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
19:30 Матч между «Зенитом» и «Кайзерслаутерном» отменён 16
18:53 «Зенит» завтра сыграет с «Кайзерслаутерном» 10
Вчера
21:38 Дубль Классона принёс «Краснодару» победу над «Марибором» 14
21:20 «Бавария» обыграла «Вольфратсхаузен» в контрольном матче 18
12:56 Ганчаренко: «Не может не радовать Дзагоев» 26
05 июля 2017
21:10 «Краснодар» сыграл вничью с «Копенгагеном» 7
20:21 ЦСКА одержал волевую победу над «Вииторулом» 121
19:59 Гол Базелюка позволил «Анжи» одолеть бухарестское «Динамо» 14
04 июля 2017
21:21 «Тосно» одолел загребское «Динамо» 6
21:02 «Анжи» проиграл венгерскому клубу на сборе 6
все материалы по этой теме
Турниры