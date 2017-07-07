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«Спартак» сыграл вничью со «Славеном»
Сегодня, 20:24 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В товарищеском матче на австрийском сборе в Филлахе «Спартак» сыграл вничью с хорватским «Славеном» - 1:1.
«Спартак» (Россия) - «Славен» (Хорватия) - 1:1 (0:0)
Голы: Луис Адриано 53 - Богоевич 78.
«Спартак»: Ребров, Ещенко (Петкович 46), Кутепов (Щербаков 88), Боккетти (Джикия 46), Комбаров (Тигиев 66), Промес (Нимели 71), Фернандо, Самсонов (Глушаков 46), Попов (Ананидзе 46), Зе Луиш (Бакаев 46), Луис Адриано (Мельгарехо 66).
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:)
Вбил фамилию в гугл, выдало картинку настоящего воспитанника академии.
Молодец федун, классную работу с молодежью ведёт. Смена растёт!
В темноте не видно будет что тебе стыдно.
Ничья- не поражение. Убиваться в товарняке не вижу смысла.
уже стуканули)))
Как там говорится?
Прошлое Ананко
Настоящее Попов
Будущее Ананидзе
:)
https://www.youtube.com/watch?v=83Fc70LVcw0
:)
Неплохо под такими нагрузками.
Петкович хорош. Не зря приобрели этого игрока. Реброву - взяться за ум.
В товарищеском матче на австрийском сборе в Филлахе «Спартак» сыграл вничью с хорватским «Славеном» - 1:1.
«Спартак» (Россия) - «Славен» (Хорватия) - 1:1 (0:0).
Голы: Луис Адриано 53 - Богоевич 78.
«Спартак»: Ребров, Ещенко (Петкович 46), Кутепов (Щербаков 88), Боккетти (Джикия 46), Комбаров (Тигиев 66), Промес (Нимели 71), Фернандо, Самсонов (Глушаков 46), Попов (Ананидзе 46), Зе Луиш (Бакаев 46), Луис Адриано (Мельгарехо 66).