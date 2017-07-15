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«Халл Сити» проиграл «Оксфорд Юнайтед» в первом матче Слуцкого

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Халл Сити, Оксфорд Юнайтед, Слуцкий Леонид
Сегодня, 22:35 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

«Халл Сити» в контрольном матче проиграл «Оксфорд Юнайтед» со счетом 1:2. Эта встреча стала первой у руля команды для российского наставника «Халла» Леонида Слуцкого. В составе «тигров» голом отметился Адама Диоманде.

В следующем матче на сборе в Португалии «Халл Сити» встретится с «Бристолем» 18 июля, а 22 июля «тигры» сыграют с «Бенфикой».

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