«Халл Сити» проиграл «Оксфорд Юнайтед» в первом матче Слуцкого

«Халл Сити» в контрольном матче проиграл «Оксфорд Юнайтед» со счетом 1:2. Эта встреча стала первой у руля команды для российского наставника «Халла» Леонида Слуцкого. В составе «тигров» голом отметился Адама Диоманде.

В следующем матче на сборе в Португалии «Халл Сити» встретится с «Бристолем» 18 июля, а 22 июля «тигры» сыграют с «Бенфикой».