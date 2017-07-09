30
«Краснодар» ушёл от поражения в матче с ЦСКА
Сегодня, 15:09 | Источник: Твиттер ФК ЦСКА | Редакция: Антон Белюсь
В контрольном поединке между ЦСКА и «Краснодаром» была зафиксирована ничья. Матч проходил в закрытом режиме.
ЦСКА – «Краснодар» – 1:1 (1:0)
Голы: Дзагоев 12 - Вандерсон 89.
ЦСКА: Помазун, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес (Набабкин 75), Натхо (Кучаев 80), Вернблум, Головин, Дзагоев (Жамалетдинов 64), Витиньо (Оланаре 82).
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.
Предупреждение: Вернблум 62.
Другие материалы по теме:
Вчера
07 июля 2017
06 июля 2017
05 июля 2017
60
Или войдите через
Ждём команду в Ватутинках. ЦСКА всех благ.