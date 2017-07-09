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«Краснодар» ушёл от поражения в матче с ЦСКА

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, ЦСКА, Краснодар
Сегодня, 15:09 | Источник: Твиттер ФК ЦСКА | Редакция: Антон Белюсь

В контрольном поединке между ЦСКА и «Краснодаром» была зафиксирована ничья. Матч проходил в закрытом режиме.

ЦСКА – «Краснодар» – 1:1 (1:0)
Голы: Дзагоев 12 - Вандерсон 89.              

ЦСКА: Помазун, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес (Набабкин 75), Натхо (Кучаев 80), Вернблум, Головин, Дзагоев (Жамалетдинов 64), Витиньо (Оланаре 82).
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.

Предупреждение: Вернблум 62.

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