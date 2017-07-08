«Ростов» потерпел крупное поражение от клуба «Блау-Вайс Линц» в контрольном матче

«Ростов» в контрольном поединке на сборе в Австрии крупно уступил местному клубу «Блау-Вайс Линц».

«Ростов» – «Блау-Вайс Линц​» – 0:3 (0:1)

Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Рукас, Тананеев, Обивалин, Соболь, Сорокин, Эзатолахи, Препелицэ, Сиденко, Григорьев, Эрнест

Главный тренер: Леонид Кучук.

Ранее в рамках сбора «Ростов» обыграл «Младу Болеслав».