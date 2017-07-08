Рейтинг@Mail.ru

«Ростов» потерпел крупное поражение от клуба «Блау-Вайс Линц» в контрольном матче

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Ростов, Блау-Вайс Линц
Сегодня, 15:08 | Источник: Твиттер ФК "Ростов" | Редакция: Антон Белюсь

«Ростов» в контрольном поединке на сборе в Австрии крупно уступил местному клубу «Блау-Вайс Линц».

«Ростов» – «Блау-Вайс Линц​» – 0:3 (0:1)

Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Рукас, Тананеев, Обивалин, Соболь, Сорокин, Эзатолахи, Препелицэ, Сиденко, Григорьев, Эрнест
Главный тренер: Леонид Кучук.

Ранее в рамках сбора «Ростов» обыграл «Младу Болеслав».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 16:27
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:21
ответ пользователю Dominators (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
Сегодня 16:16
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:01
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:43
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:36
, чтобы видеть комментарии
  -1
Сегодня 15:34
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 15:32
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:28
, чтобы видеть комментарии
  16
Сегодня 15:27
Показать
Немного троллинга
Сегодня 15:21
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:19
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 15:17
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 15:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:11
Показать
Немного троллинга
Сегодня 15:11
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
20:53 «Тосно» потерпел поражение от ФК «Чукарички» 14
20:24 «Спартак» сыграл вничью со «Славеном» 277
19:30 Матч между «Зенитом» и «Кайзерслаутерном» отменён 23
18:53 «Зенит» завтра сыграет с «Кайзерслаутерном» 10
06 июля 2017
21:38 Дубль Классона принёс «Краснодару» победу над «Марибором» 14
21:20 «Бавария» обыграла «Вольфратсхаузен» в контрольном матче 18
12:56 Ганчаренко: «Не может не радовать Дзагоев» 27
05 июля 2017
21:10 «Краснодар» сыграл вничью с «Копенгагеном» 7
20:21 ЦСКА одержал волевую победу над «Вииторулом» 121
19:59 Гол Базелюка позволил «Анжи» одолеть бухарестское «Динамо» 14
все материалы по этой теме
Турниры