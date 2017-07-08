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«Ростов» потерпел крупное поражение от клуба «Блау-Вайс Линц» в контрольном матче
Сегодня, 15:08 | Источник: Твиттер ФК "Ростов" | Редакция: Антон Белюсь
«Ростов» в контрольном поединке на сборе в Австрии крупно уступил местному клубу «Блау-Вайс Линц».
«Ростов» – «Блау-Вайс Линц» – 0:3 (0:1)
Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Рукас, Тананеев, Обивалин, Соболь, Сорокин, Эзатолахи, Препелицэ, Сиденко, Григорьев, Эрнест
Главный тренер: Леонид Кучук.
Ранее в рамках сбора «Ростов» обыграл «Младу Болеслав».
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Только наблюдать, как другие играют в таком недоступном для вас турнире)
Это как смотреть, как кто-то занимается сексом с мисс мира, когда понимаешь. что у самого нету шансов завалить её)
..и спартач в воротах..
Поживем-увидим