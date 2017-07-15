Азамат Засеев: «Тяжело играть на выезде»

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев прокомментировал победу над «Тосно» (1:0) в матче первого тура чемпионата России.

«Не сказал бы, что концентрации не хватило. Мы настраивались, понимали, что соперник у нас очень серьезный. Просто тяжело играть на выезде, к тому же мы недавно вернулись со сборов. Когда втянемся, думаю, будет полегче», - сказал Засеев.