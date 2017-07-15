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Азамат Засеев: «Тяжело играть на выезде»

Матч: ТосноТосно0 : 1УфаУфа
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Засеев Азамат
Сегодня, 23:38 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев прокомментировал победу над «Тосно» (1:0) в матче первого тура чемпионата России.

«Не сказал бы, что концентрации не хватило. Мы настраивались, понимали, что соперник у нас очень серьезный. Просто тяжело играть на выезде, к тому же мы недавно вернулись со сборов. Когда втянемся, думаю, будет полегче», - сказал Засеев.

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