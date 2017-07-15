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Гунько: «У „Спартака-2“ не так уж много футболистов в обойме»

Матч: Спартак-2Спартак-21 : 0ОренбургОренбург
Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: мнение, Гунько Дмитрий
Сегодня, 23:28 | Источник: 1fnl.ru | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал победу над «Оренбургом» (1:0) во втором туре ФНЛ.

«Поздравляю ребят с победой. Сегодня они показали неплохой футбол. Конечно, не обошлось без ошибок, особенно в завершающей стадии атак. Во втором тайме можно было снять вопрос о победителе задолго до финального свистка. Однако напомню: молодые футболисты еще учатся. Понятно, что иногда мы уступали в единоборствах, особенно верховых. Но главное, что ребята выполнили план на игру: старались держать мяч внизу. Нам пришлось непросто, так как Пантелеев и Шанбиев получили повреждения, и пришлось делать незапланированные замены. Рад, что игроки проявили характер.

У нас в обойме не так уж много футболистов, но они объединены идеей игры, демонстрируют самоотдачу, и это приносит плоды. Однако самое главное — не результат, а то, что ребята имеют возможность ощутить вкус игры в ФНЛ. Уверен, что они будут прибавлять».

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