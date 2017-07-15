Стогов: «Жизнь заставила „Химки“ при счёте 1:0 сесть в оборону»

Главный тренер «Химок» Олег Стогов прокомментировал победу над «Кубанью» (1:0) в матче 2-го тура ФНЛ.

«В целом план на игру сработал. Благодарен ребятам за отдачу. В непростых условиях победить такую команду - дорогого стоит. Обольщаться нечему, мы всегда играем на результат. Задачи? На данный момент - добиться результата в каждом матче.

Во втором тайме команда села в оборону. Здесь все понятно - „Кубани“ нужно было отыгрываться. Но в общем, в обороне сыграли удачно. До забитого мяча мы играли также, как и планировали. Придерживаемся своей игры. Жизнь заставила при счете 1:0 сесть в оборону, но мы имели моменты увеличить счет».