Тихонов: «„Крылья Советов“ играли плохо, даже безобразно»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал ничью с «Олимпийцем» (0:0) во втором туре ФНЛ.

«В этом матче наша команда, безусловно, потеряла очки. Мы хотели сыграть в другой футбол, но не получилось. И соперник не позволил этого сделать, и в первый раз в этом сезоне мы вышли на искусственное поле, да еще в такую жару.

Но не буду искать слова для оправданий. Команда сегодня играла плохо, я бы даже сказал безобразно. Было много невынужденных потерь при передачах, ведении мяча… Будем работать, разбираться. Надеюсь, что таких игр в нашем исполнении больше не будет».