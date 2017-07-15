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Тихонов: «„Крылья Советов“ играли плохо, даже безобразно»

Матч: ОлимпиецОлимпиец0 : 0Крылья СоветовКрылья Советов
Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: мнение, Тихонов Андрей
Сегодня, 23:24 | Источник: 1fnl.ru | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал ничью с «Олимпийцем» (0:0) во втором туре ФНЛ.

«В этом матче наша команда, безусловно, потеряла очки. Мы хотели сыграть в другой футбол, но не получилось. И соперник не позволил этого сделать, и в первый раз в этом сезоне мы вышли на искусственное поле, да еще в такую жару.

Но не буду искать слова для оправданий. Команда сегодня играла плохо, я бы даже сказал безобразно. Было много невынужденных потерь при передачах, ведении мяча… Будем работать, разбираться. Надеюсь, что таких игр в нашем исполнении больше не будет».

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