Опыт «Челси» для российских клубов

Российские клубы могут повысить свою результативность. В этом уверен блогер «Соккер.ру» Александр Ярёменко, который продолжает рассуждать о противостоянии плотной защите.

В этой части, друзья, предлагаю поговорить об эффективных расстановках и тактических маневрах.

В сезоне 2016-2017 половина клубов в Российской Премьер-Лиге использовали схемы 5-3-2 и 5-4-1, и практически все играли от обороны. Команды выходили с одинаковыми расстановками и стратегиями на матч, из-за чего игроки закрывали пространство друг другу. Из-за этого получалось большое количество единоборств, а творческие футболисты не имели свободы перемещений. Поэтому очень даже актуально обсудить внедрение новых игровых схем в игру российских клубов.

Схемы 3-4-3 и 4-3-3

3-4-3 (3-2-5)

Один из самых эффективных и сложных способов преодоления линии обороны из пяти игроков – переход на схему 3-4-3 (3-2-5 в атаке).

Эта схема может быть по-разному интерпретирована, но большинство команд в минувшем сезоне использовали модель игры «Челси».

Огромным преимуществом данной схемы является её «пластичность». Вингбеки при своевременном и правильном перемещении в разных фазах игры могут действовать в обороне, полузащите и нападении.

Когда они оказываются в линии атаки, расстановку можно определить, как 3-2-5. Это позволяет нанести удар по всему фронту нападения: на флангах, полуфлангах и по центру. Это значит, что оборонцы должны справиться с огромным давлением и ни в коем случае не давать себя обыгрывать в ситуациях 1 в 1. Иначе соперник получит возможность для последнего паса и голевого удара.

Вышеуказанное позволило лондонскому «Челси» обыгрывать команды, которые играли от обороны, и выиграть титул чемпиона Англии-2017.

Стоит заметить, что для игры по схеме 3-4-3 игроки должны обладать высоким уровнем универсальности и тактической грамотности. В частности, вингбеки - выполнять огромный объем работы в защите и нападении, опорные хавбеки – моментально пресекать контрвыпады противников, а центральные защитники – страховать вингбеков на флангах. Любая несогласованность при данной расстановке может привести к большим проблемам. Вспомним хотя бы, как сборная России, используя 3-4-3, провалилась в матче с Катаром: Зобнин и Глушаков не успевали быстро вступать в отбор после потери мяча, а защитники не страховали друг друга.

Хотя, как показал минувший сезон в Англии, Германии, Испании, Италии, многие клубы, не обладающие высококлассными футболистами, например, «Хоффенхайм» и «Аталанта» смогли успешно перейти на эту расстановку.

4-3-3 (2-3-5)

Схему 4-3-3, которая в атаке переключается на 2-3-5 в свое время особенно успешно использовал Хосеп Гвардиола в «Баварии». Это позволяло мюнхенцам взламывать оборонные «автобусы» середняков и аутсайдеров. У 2-3-5 есть отличия от 3-4-3, но главный атакующий принцип тот же - перегрузить пространство в штрафной площадке. В нынешнем сезоне эту схему прекрасно использовал «Реал»: Дани Карвахаль и Марселу одновременно совершали рейды по флангам и, таким образом, растягивали оборонные редуты противников. Они регулярно отдавали смертельные для оппонентов передачи.

Маневры

Ротация позиций, постоянное перемещение игроков

Одно из важнейших правил игры в атаке – постоянное движение футболистов. Игроки должны постоянно открываться друг для друга и формировать треугольники, ромбы. Чем больше этого движения, тем выше темп и тем сложнее, соответственно, защитникам сохранять плотность в обороне.

Еще современный форвард обязан работать не только по всей ширине атаки, но также перемещаться в центр поля. Таким образом, он вытягивает одного из центрбеков из линии обороны и создает свободный простор для рывков другим нападающим. Если центральный защитник не сместится в центр поля за форвардом, у атакующей команды может получится количественное преимущество, что поможет им разыгрывать опасную комбинацию.

Плюс, к примеру, фланговые нападающие могут оттягивать за собой фланговых защитников соперника и, таким образом, открывать простор для рывков своим фулбекам.

Также нужно отметить эффективность использования «свободного плеймейкера». Он поддерживает партнеров в зоне мяча и помогает им создавать комбинации. Еще «свободный плеймейкер» занимает позиции между линиями обороны противника и обыгрывает нескольких соперников, либо отдает проникающий пас. Его перемещения невероятно сложно отследить, и защитники никогда не знают, где он окажется и что сделает. Например, Алексис Санчес в «Арсенале» и в сборной Чили является как раз таким футболистом.

В Российской Премьер-Лиге в прошедшем сезоне подобную роль выполняли спартаковцы Жано Ананидзе и Ивелин Попов, армеец Александр Головин и зенитовцы Данни, Олег Шатов, Жулиано.

Клубы рангом ниже подобную фишку (из того, что мне удалось видеть) не применяли. Возможно, вы, друзья, вышеописанное замечали, тогда буду рад прочитать об этом в комментариях.

Рывки нападающих

Качество нападающего можно определить по двум параметрам: по тому, как он совершает рывок в свободное пространство и как бьет по воротам. Конечно, любой нападающий зависит от «обслуживания» полузащитников. Но также важно, насколько часто и своевременно он делает рывки в штрафную зону противника. Если форвард делает это плохо, то шансы коллектива забить существенно падают.

К слову, чаще всего нападающие высокого уровня выполняют вертикальные и диагональные рывки. Особенно хороши вторые, поскольку форвард в этом момент пересекает несколько зон и противникам сложнее сообразить, кто за него отвечает.

В Российской Премьер-Лиге, конечно, лучшими в этом компоненте являются Федор Смолов, Артём Дзюба, Квинси Промес и Зе Луиш.

Отметим, что главнейшее задание атакующей стороны при вскрытии защиты, стоящей из пяти игроков, набрать максимальную возможную скорость. Как только атакующие игроки начинают переигрывать в скорости движений защитников противника - жди опасных моментов.

Подытоживая, хочется выразить надежду, что для повышения результативности российские клубы постепенно начнут внедрять в игру рискованную, но крайне эффективную схему 3-4-3 (3-2-5). Также будут увеличивать вариативность маневров. Это позитивно повлияет на развитие интеллекта и универсальности российских футболистов. И самое главное, поможет им забивать побольше голов.

Тактический разбор можно изучить в предыдущих частях цикла: первая, вторая, третья.

Окончание в следующей статье…