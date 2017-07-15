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Торже сменит «Ахмат» на «Карабюкспор»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Ахмат, Карабюкспор, Торже Габриэль
Сегодня, 23:41 | Источник: Digi Sport | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Ахмата» Габриэль Торже продолжит карьеру в Турции. «Карабюкспор» договорился об аренде 27-летнего румына на один сезон с правом выкупа за 1 млн евро. Контракт Торже с «Ахматом» рассчитан еще на два года, однако в грозненском клубе он получает мало игровой практики и лишился места в сборной Румынии, куда хочет вернуться. В Турции Торже ранее играл за «Коньяспор», а в «Ахмат» он перешел год назад.

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