30
Торже сменит «Ахмат» на «Карабюкспор»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Ахмат, Карабюкспор, Торже Габриэль
Сегодня, 23:41 | Источник: Digi Sport | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Ахмата» Габриэль Торже продолжит карьеру в Турции. «Карабюкспор» договорился об аренде 27-летнего румына на один сезон с правом выкупа за 1 млн евро. Контракт Торже с «Ахматом» рассчитан еще на два года, однако в грозненском клубе он получает мало игровой практики и лишился места в сборной Румынии, куда хочет вернуться. В Турции Торже ранее играл за «Коньяспор», а в «Ахмат» он перешел год назад.
Другие материалы по теме:
17:57 Слухи Панюков может перебраться во Францию 14
03:51 Слухи «Брага» может арендовать хавбека «Зенита» Эрнани 5
Вчера
00:16 Слухи «Валенсия» и «Галатасарай» поспорят за Нету 4
13 июля 2017
12 июля 2017
60
Или войдите через