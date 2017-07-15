Арустамян: «Смолова в „Спартаке“ не будет, футболист перейдет в „Зенит“»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, где может продолжить карьеру форвард «Краснодара» Федор Смолов. Ранее сообщалось, что Смолов может оказаться в «Зените».

«Заинтересованность руководства „Спартака“ в Смолове исторически была всегда, но никаких переговоров с „Краснодаром“ официальных между клубами не было этим летом. Так что Смолова в „Спартаке“ не будет.

Вопрос о Смолове в „Зените“ – куда более реальный. Сразу скажу об одном нюансе. Половина трансферного окна приходится на время, когда чемпионат уже идет. В Италии, Англии, Испании на него попадает всего пара туров, в России – шесть. Если условный Манчини увидит проблемы в атаке своей команды, у него будет еще целый месяц на усиление. Чтобы купить Смолова, „Зенит“ прежде должен избавиться от кого-то из своих форвардов. А как это сделать?

Допускаю, что Федор окажется в „Зените“, если уйдет Дзюба. Вариантов, куда может перейти Артем, немного, да и сам он „Зенит“ покидать не торопится. Не представляю, кто сможет удовлетворить все запросы Артема – и спортивные, и финансовые. Так что минимальные шансы на трансфер Смолова у „Зенита“ остаются, он еще возможен», - сказал Арустамян.