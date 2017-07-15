Бадель хотел зарабатывать в «Спартаке» 3,2 млн евро в год

Трансфер полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя в «Спартак» не состоялся из-за расхождений сторон в финансовых условиях. По данным источника, хорват действительно входил в сферу интересов московского клуба, но просил зарплату 3,2 млн евро в год. В «Спартаке» не согласились с такими запросами, и сделка не состоялась. Контракт Баделя с «Фиорентиной» истекает через год.