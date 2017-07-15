Рейтинг@Mail.ru

Бадель хотел зарабатывать в «Спартаке» 3,2 млн евро в год

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Фиорентина, Бадель Милан
Сегодня, 23:37 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Сергей Иванов

Трансфер полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя в «Спартак» не состоялся из-за расхождений сторон в финансовых условиях. По данным источника, хорват действительно входил в сферу интересов московского клуба, но просил зарплату 3,2 млн евро в год. В «Спартаке» не согласились с такими запросами, и сделка не состоялась. Контракт Баделя с «Фиорентиной» истекает через год.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 23:53
, чтобы видеть комментарии
Сегодня 23:47
ответ пользователю аккаунт N7 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 23:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:43
ответ пользователю Koba8888 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:42
, чтобы видеть комментарии
Сегодня 23:41
ответ пользователю аккаунт N7 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 23:40
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
23:41 Слухи Торже сменит «Ахмат» на «Карабюкспор» 0
20:46 Арустамян: «Смолова в „Спартаке“ не будет» 28
19:52 Нухиу может перейти в «Спартак» 69
17:57 Слухи Панюков может перебраться во Францию 14
03:51 Слухи «Брага» может арендовать хавбека «Зенита» Эрнани 5
Вчера
06:41 Источник: «„Зенит“ покинут два голкипера» 45
00:16 Слухи «Валенсия» и «Галатасарай» поспорят за Нету 4
13 июля 2017
18:05 Слухи ЦСКА близок к приобретению 18-летнего сенегальца Диатта 47
12 июля 2017
22:23 Сарсания: «Маурисио и Эрнани, скорее всего, покинут „Зенит“» 31
03:53 Источник: «Рыбус не может договориться с ЦСКА. Сёмин против перехода игрока в „Локо“» 15
все материалы по этой теме
Турниры