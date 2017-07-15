30
Бадель хотел зарабатывать в «Спартаке» 3,2 млн евро в год
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Фиорентина, Бадель Милан
Сегодня, 23:37 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Сергей Иванов
Трансфер полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя в «Спартак» не состоялся из-за расхождений сторон в финансовых условиях. По данным источника, хорват действительно входил в сферу интересов московского клуба, но просил зарплату 3,2 млн евро в год. В «Спартаке» не согласились с такими запросами, и сделка не состоялась. Контракт Баделя с «Фиорентиной» истекает через год.
Другие материалы по теме:
23:41 Слухи Торже сменит «Ахмат» на «Карабюкспор» 0
17:57 Слухи Панюков может перебраться во Францию 14
03:51 Слухи «Брага» может арендовать хавбека «Зенита» Эрнани 5
Вчера
00:16 Слухи «Валенсия» и «Галатасарай» поспорят за Нету 4
13 июля 2017
12 июля 2017
60
Или войдите через
Сергей Песьяков € 1 млн.
Сердар Таски € 2,2 млн.
Сальваторе Бокетти € 2,7 млн.
Александр Селихов € 800 000
Зе Луиш € 1 млн.
Кирилл Комбаров € 2 млн.
Александр Кутепов € 15 000
Денис Глушаков € 1 млн.
Дмитрий Комбаров € 2 млн.
Ивелин Попов € 2,5 млн.
Джано Ананидзе € 1,2 млн.
Евгений Макеев € 1,7 млн.
Лоренсо Мальгарехо € 2 млн.
Александр Самедов € 2,5 млн.
Луис Адриано € 3,5 млн.
Квинси Промес € 3,8 млн.
_____
В СПАРТАКЕ СТОЛЬКО НЕГРЫ ПОЛУЧАЮТ! ОФИГЕВШИЙ БАДЕЛЬ!