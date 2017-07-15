Нападающий «Шеффилд Уэнсдэй» Атдхи Нухиу может перейти в «Спартак», о чем косовский форвард сам рассказал в интервью местной прессе.

«Решение о будущем приму в середине августа. У меня есть предложения от „Фулхэма“, „Болтона“ и „Спартака“. Все решится в середине следующего месяца».

Напомним, что «Спартак» начал сезон с победы в Суперкубке России.