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Нухиу может перейти в «Спартак»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Шеффилд Уэнсдэй, Спартак М, Нухиу Атдхи
Сегодня, 19:52 | Источник: presheva.com | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Шеффилд Уэнсдэй» Атдхи Нухиу может перейти в «Спартак», о чем косовский форвард сам рассказал в интервью местной прессе.
«Решение о будущем приму в середине августа. У меня есть предложения от „Фулхэма“, „Болтона“ и „Спартака“. Все решится в середине следующего месяца».
Напомним, что «Спартак» начал сезон с победы в Суперкубке России.
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Нухиу ........ ёпт!