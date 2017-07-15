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Нухиу может перейти в «Спартак»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Шеффилд Уэнсдэй, Спартак М, Нухиу Атдхи
Сегодня, 19:52 | Источник: presheva.com | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Шеффилд Уэнсдэй» Атдхи Нухиу может перейти в «Спартак», о чем косовский форвард сам рассказал в интервью местной прессе.

«Решение о будущем приму в середине августа. У меня есть предложения от „Фулхэма“, „Болтона“ и „Спартака“. Все решится в середине следующего месяца».

Напомним, что «Спартак» начал сезон с победы в Суперкубке России.

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