«Брага» может арендовать хавбека «Зенита» Эрнани

Полузащитник «Зенита» Эрнани может перейти в португальскую «Брагу». Как сообщает журналист SFR Sport Николя Вилас, португальский клуб собирается взять 23-летнего бразильца в аренду.

В прошлом сезоне Эрнани провёл за «Зенит» 9 матчей и результативными действиями не отметился. Напомним, спортивный директор петербургского клуба Константин Сарсания ранее заявил, что Эрнани и Маурисио, скорее всего, покинут команду в летнее трансферное окно.