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«Брага» может арендовать хавбека «Зенита» Эрнани

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Брага, Зенит, Эрнани
Сегодня, 03:51 | Источник: Твиттер журналиста Николя Виласа | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Зенита» Эрнани может перейти в португальскую «Брагу». Как сообщает журналист SFR Sport Николя Вилас, португальский клуб собирается взять 23-летнего бразильца в аренду.

В прошлом сезоне Эрнани провёл за «Зенит» 9 матчей и результативными действиями не отметился. Напомним, спортивный директор петербургского клуба Константин Сарсания ранее заявил, что Эрнани и Маурисио, скорее всего, покинут команду в летнее трансферное окно.

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