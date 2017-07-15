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«Брага» может арендовать хавбека «Зенита» Эрнани
Сегодня, 03:51 | Источник: Твиттер журналиста Николя Виласа | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Зенита» Эрнани может перейти в португальскую «Брагу». Как сообщает журналист SFR Sport Николя Вилас, португальский клуб собирается взять 23-летнего бразильца в аренду.
В прошлом сезоне Эрнани провёл за «Зенит» 9 матчей и результативными действиями не отметился. Напомним, спортивный директор петербургского клуба Константин Сарсания ранее заявил, что Эрнани и Маурисио, скорее всего, покинут команду в летнее трансферное окно.
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