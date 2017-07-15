Панюков может перебраться во Францию

Нападающий «Зенита» Андрей Панюков может провести ближайший сезон во Франции. Интересы 22-летнего форварда во Франции представляет известный агент Кристоф Ютто, который ведет переговоры по аренде футболиста с клубом Лиги 1. Во Франции Панюков уже играл – один сезон он провел в «Аяччо».