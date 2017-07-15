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Панюков может перебраться во Францию
Сегодня, 17:57 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Зенита» Андрей Панюков может провести ближайший сезон во Франции. Интересы 22-летнего форварда во Франции представляет известный агент Кристоф Ютто, который ведет переговоры по аренде футболиста с клубом Лиги 1. Во Франции Панюков уже играл – один сезон он провел в «Аяччо».
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Или войдите через
Удачи тебе у кабинетных не видать
А во Франции есть шанс показать себя и заиграть!
Или сиди на лавочке получай МИЛЛИОНЫ С ПАРЕДЕСОМ И МОЛЛО!!!!!!