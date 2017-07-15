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Панюков может перебраться во Францию

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Панюков Андрей
Сегодня, 17:57 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Зенита» Андрей Панюков может провести ближайший сезон во Франции. Интересы 22-летнего форварда во Франции представляет известный агент Кристоф Ютто, который ведет переговоры по аренде футболиста с клубом Лиги 1. Во Франции Панюков уже играл – один сезон он провел в «Аяччо».

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