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Источник: «„Зенит“ покинут два голкипера»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Лунёв Андрей, Лодыгин Юрий, Кержаков Михаил, Бабурин Егор
Сегодня, 06:41 | Источник: ФАН | Редакция: Павел Молочный

В ближайшие дни два голкипера санкт-петербургского «Зенита» покинут команду. По информации источника, решение по ним уже принято, но фамилии игроков держатся в тайне до разговора с самими вратарями, который состоится 14 июля. Также сообщается, что сине-бело-голубые не собираются подписывать ещё одного голкипера.

Предполагается, что в клубе, скорее всего, останется Андрей Лунёв, поэтому команду покинут двое вратарей из оставшихся Михаила Кержакова, Юрия Лодыгина и Егора Бабурина.

Напомним, вчера было объявлено о том, что нападающий «Зенита» Александр Кержаков завершает карьеру футболиста.

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