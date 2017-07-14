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Источник: «„Зенит“ покинут два голкипера»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Лунёв Андрей, Лодыгин Юрий, Кержаков Михаил, Бабурин Егор
Сегодня, 06:41 | Источник: ФАН | Редакция: Павел Молочный
В ближайшие дни два голкипера санкт-петербургского «Зенита» покинут команду. По информации источника, решение по ним уже принято, но фамилии игроков держатся в тайне до разговора с самими вратарями, который состоится 14 июля. Также сообщается, что сине-бело-голубые не собираются подписывать ещё одного голкипера.
Предполагается, что в клубе, скорее всего, останется Андрей Лунёв, поэтому команду покинут двое вратарей из оставшихся Михаила Кержакова, Юрия Лодыгина и Егора Бабурина.
Напомним, вчера было объявлено о том, что нападающий «Зенита» Александр Кержаков завершает карьеру футболиста.
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