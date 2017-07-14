Источник: «„Зенит“ покинут два голкипера»

В ближайшие дни два голкипера санкт-петербургского «Зенита» покинут команду. По информации источника, решение по ним уже принято, но фамилии игроков держатся в тайне до разговора с самими вратарями, который состоится 14 июля. Также сообщается, что сине-бело-голубые не собираются подписывать ещё одного голкипера.

Предполагается, что в клубе, скорее всего, останется Андрей Лунёв, поэтому команду покинут двое вратарей из оставшихся Михаила Кержакова, Юрия Лодыгина и Егора Бабурина.

Напомним, вчера было объявлено о том, что нападающий «Зенита» Александр Кержаков завершает карьеру футболиста.