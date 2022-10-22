Пропускают матч
«Челси»: Джеймс Рис — Травма колена, Фофана Уэсли — Травма колена.
«Манчестер Юнайтед»: Ван-Биссака Аарон — Травма, Туанзебе Аксель — Плохая форма, Уильямс Брендон — Травма, ван де Бек Донни — Мышечная травма, Гринвуд Мэйсон — Не готов, Марсьяль Антони — Травма спины, Роналду Криштиану — Решение тренера.
Форма команд
На данный момент «пенсионеры» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Красные дьяволы» отстают на 1 очко.
За последние пять матчей «Челси» и «Манчестер Юнайтед» набрали соответственно 13 и 10 очков. Разница мячей +7 и +2 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Челси»: 1.50 — 1.00, дома 2.25 — 1.00.
«Манчестер Юнайтед»: 1.50 — 1.50, в гостях 1.40 — 2.20.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.
Пять очных встреч
В четырех из пяти последних очных встреч зафиксирована ничья (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:3).
Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:3).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Ничья» с коэффициентом 3.45.
Материалы по матчу
«Челси» пять лет не обыгрывал МЮ дома в АПЛ. Тен Хаг опасен и без Роналду, Поттер: «Матч против МЮ очень важен для нас», «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (22.10.2022), Роналду исключён из заявки «Манчестер Юнайтед» на матч с «Челси»