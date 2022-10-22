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вчера, 11:33

Пропускают матч

«Челси»: Джеймс Рис — Травма колена, Фофана Уэсли — Травма колена.

«Манчестер Юнайтед»: Ван-Биссака Аарон — Травма, Туанзебе Аксель — Плохая форма, Уильямс Брендон — Травма, ван де Бек Донни — Мышечная травма, Гринвуд Мэйсон — Не готов, Марсьяль Антони — Травма спины, Роналду Криштиану — Решение тренера.

Форма команд

На данный момент «пенсионеры» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Красные дьяволы» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Челси» и «Манчестер Юнайтед» набрали соответственно 13 и 10 очков. Разница мячей +7 и +2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Челси»: 1.50 — 1.00, дома 2.25 — 1.00.

«Манчестер Юнайтед»: 1.50 — 1.50, в гостях 1.40 — 2.20.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.

Пять очных встреч

В четырех из пяти последних очных встреч зафиксирована ничья (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:3).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Ничья» с коэффициентом 3.45.

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