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вчера, 19:33

Пропускают матч

«Аталанта»: Муссо Хуан — Травма головы, Паломино Хосе Луис — Травма, Толой Рафаэль — Травма бедра, Мураторе Симоне — Травма.

«Лацио»: Бертини Марко — Мышечная травма, Фарес Мохаммед — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Аталанта»: Спортиелло Марко — Демирал Мерих, Джимсити Берат, Околи Мемех — Де Рон Мартен, Копмейнерс Тейн, Пашалич Марио, Соппи Брэндон, Хатебур Ханс — Лукман Адемола, Муриэль Луис.

Запасные: Бертини Томмасо, Муссо Хуан, Росси Франческо — Зортеа Надир, Меле Йоаким, Руджери Маттео, Скальвини Джорджио — Малиновский Руслан, Эдерсон — Бога Жереми, Сапата Дуван, Хелунд Расмус.



«Лацио»: Проведель Иван — Габаррон Патрик Хиль, Лаццари Мануэль, Марушич Адам, Романьоли Алессио — Альберто Луис, Катальди Данило, Милинкович-Савич Ваня — Андерсон Фелипе, Дзакканьи Маттиа, Педро.

Запасные: Адамонис Мариус, Машимиану Луиш, Раду Ионуц — Казале Николо, Каменович Димитрие, Фуэнтес Хила, Хисай Эльсеид — Антонио Маркос, Башич Тома, Весино Матиас, Ромеро Лука — Канчельери Маттео.

Форма команд

На данный момент «богиня» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Орлы» отстают на 3 очка.

За последние пять матчей «Лацио» и «Аталанта» набрали соответственно 13 и 11 очков. Разница мячей +3 и +14 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Аталанта»: 1.60 — 0.60, дома 1.60 — 0.80.

«Лацио»: 2.10 — 0.50, в гостях 2.25 — 0.25.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:0, 2:2, 1:3, 3:2, 1:4).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (0:0, 2:2, 1:3, 3:2, 1:4).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.67.