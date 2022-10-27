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вчера, 22:33

Пропускают матч

«Интер»: Дальберт — Травма колена, Брозович Марцело — Мышечная травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Интер»: Онана Андре — Ачерби Франческо, де Врей Стефан, Шкриньяр Милан — Барелла Николо, Дармиан Маттео, Димарко Федерико, Мхитарян Генрих, Чалханоглу Хакан — Корреа Хоакин, Мартинес Лаутаро.

Запасные: Кордас Алекс, Ханданович Самир — Бастони Алессандро, Белланова Рауль, Госенс Робин, Д'Амброзио Данило, Дзанотти Маттиа, Думфрис Дензел, Карбони Андреа — Асллани Кристьян, Гальярдини Роберто — Джеко Эдин, Лукаку Ромелу.



«Сампдория»: Аудеро Эмиль — Берешиньски Бартош, Колли Эбрима, Мурру Никола, Феррари Джанмарко — Верре Валерио, Вильяр Гонсало, Габбьядини Маноло, Джуричич Филип, Ринкон Томас — Капуто Франческо.

Запасные: Контини Никита, Равалья Никола — Амионе Бруно, Ауджелло Томмазо, Конти Андреа, Мурильо Джейсон — Виейра Роналдо, Йепес Жерар, Лерис Мехди, Пуссетто Игнасио, Сабири Абделхамид, Тримболи Симоне — Квальярелла Фабио.

Форма команд

На данный момент «нерадзурри» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Дория» отстают на 15 очков.

За последние пять матчей «Интер» и «Сампдория» набрали соответственно 9 и 4 очка. Разница мячей +1 и -4 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Интер»: 2.00 — 1.55, дома 2.00 — 0.60.

«Сампдория»: 0.55 — 1.64, в гостях 0.80 — 1.80.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:0.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 26 октября), а у «гостей» лишь пять.

Пять очных встреч

«Интер» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на своем поле (3:0, 5:1, 2:1, 2:1, 3:2).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (3:0, 2:2, 5:1, 2:1, 2:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:0, 2:2, 5:1, 2:1, 2:1).

«Интер» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:0, 2:2, 5:1, 2:1, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.54.