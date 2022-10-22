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«Сассуоло» — «Верона» прогноз

вчера, 22:33
Сассуоло

Пропускают матч

«Сассуоло»: Мюльдюр Мерт — Травма лодыжки, Феррари Джанмарко — Перебор желтых карточек, Берарди Доменико — Мышечная травма, Дефрель Грегуар — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Сассуоло»: Консильи Андреа — Айхан Каан, Рожерио, Тольян Джереми, Эрлич Мартин — Лопес Максим, Торстведт Кристиан, Фраттези Давиде — Д'Андреа Лука, Лорьент Арман, Пинамонти Андреа.
Запасные: Пеголо Джанлука, Руссо Антонио — Кириакопулос Гиоргос, Марчицца Риккардо, Руан — Матеус Энрике, Мба Обьянг Педро, Траоре Хамед, Харруи Абду — Альварес Агустин, Антисте Янис, Кейде Эмиль.

«Верона»: Монтипо Лоренцо — Гюнтер Корай, Хиэн Исак, Чеккерини Федерико — Велозу Мигель, Верди Симоне, Депаоли Фабио, Каллон Яя, Тамез Адриен, Фараони Давиде — Анри Томас.
Запасные: Берарди Алессандро, Перилли Симоне, Терраччано Пьетро — Кабраль Хуан, Маньяни Джанджакомо — Прашелик Матеуш, Сулемана Ибрагим, Хонгла Мартин — Джурич Милан, Пикколи Роберто.

Форма команд

На данный момент «черно-зеленые» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Мастифы» отстают на 7 очков.

За последние пять матчей «Сассуоло» и «Верона» набрали соответственно 6 и 0 очков. Разница мячей +2 и -7 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Сассуоло»: 1.20 — 1.20, дома 1.60 — 1.00.
«Верона»: 0.90 — 1.90, в гостях 0.60 — 1.60.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:4, 2:3, 3:2, 0:2, 3:3).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:4, 2:3, 3:2, 0:2, 3:3).

«Сассуоло» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:4, 2:3, 3:2, 0:2, 3:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.78.

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