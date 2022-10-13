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вчера, 19:33

Пропускают матч

«Ювентус»: Де Шильо Маттиа — Травма бедра, Пеетерс Дауда — Мышечная травма, Погба Поль — Травма колена, Аке Марлей — Перелом ноги, Жорже Кайо — Травма колена, Кьеза Федерико — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Торино»: Милинкович-Савич Ваня — Джиджи Коффи, Родригес Рикардо, Шуурс Перр — Влашич Никола, Войвода Мергим, Лазаро Валентино, Линетти Кароль, Лукич Саша, Миранчук Алексей — Санабрия Антонио.

Запасные: Бериша Этрит, Джемелло Лука, Зима Лукаш — Айна Ола, Буонджорно Алессандро, Риччи Джакомо, Синго Вильфрид — Адопо Мишель, Баейе Брайан, Илкхан Эмирхан, Радоньич Неманья, Эдера Симоне — Карамо Янн, Пеллегри Пьетро, Сек Демба.



«Ювентус»: Щесны Войцех — Бонуччи Леонардо, Бремер, Ларангейра Данило, Сандро Алекс — Костич Филип, Куадрадо Хуан, Паредес Леандро, Рабьо Адриен — Влахович Душан, Милик Аркадиуш.

Запасные: Перин Маттиа, Пинсольо Карло — Гатти Федерико, Ругани Даниэле — Локателли Мануэль, МакКенни Уэстон, Мальвано Матиас, Миретти Фабио, Фаджоли Николо — Кин Моизе.

Форма команд

На данный момент «старая синьора» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Быки» отстают на 2 очка.

За последние пять матчей «Ювентус» и «Торино» набрали соответственно 5 и 4 очка. Разница мячей -3 и 0 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Торино»: 0.89 — 1.22, дома 0.50 — 0.50.

«Ювентус»: 1.33 — 0.78, в гостях 0.25 — 1.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:0 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 11 октября), а у «хозяев» лишь три.

Пять очных встреч

«Ювентус» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:1, 2:2, 0:1, 0:1, 0:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 0:1, 2:2, 2:1, 4:1).

«Ювентус» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 0:1, 2:2, 2:1, 4:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Азиатская фора гостей 0» с коэффициентом 1.7.