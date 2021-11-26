«Ахмат» — «Ростов». Прогноз на матч РПЛ (27.11.2021)

В 16-м туре чемпионата России «Ахмат» на своем стадионе принимает «Ростов». Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.
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2 : 0
завершен
27 ноября 2021, 16:30
суббота
Ставки букмекеров
Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.17 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Ростова» будет стоить 3.6, ничью можно поставить по 3.4. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.86.
На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.77 (ТМ 2.5), в то время как тотал больше 2.5 мячей оценивается по коэффициенту 2.12.
Форма команд
«Ахмат» в последних матчах заметно улучшил свои результаты, набрав 9 очков в четырех встречах. Коллектив занимает девятое место с 21 пунктом, но пока не может претендовать на более высокие места, так как растерял много баллов на старте РПЛ. Последние два матча «Ахмата» в чемпионате России завершились победами над «Локомотивом» (2:1) и «Нижним Новгородом» (3:1).
«Ростов» пытается вернуться в борьбу после большого провала на старте сезона. Коллектив стабильно набирает очки и не проигрывает несколько матчей. Клуб идет только на 11-м месте с 17 очками, но положительные сдвиги в игре определенно есть. В прошлой игре «Ростов» разошелся миром с «Уфой» (2:2), а двумя неделями ранее обыграл «Рубин» (5:1).
Информация для ставок
- Пять из семи последних матчей «Ростова» завершились исходом «обе забьют»
- «Ахмат» выиграл четыре из шести последних матчей на своем поле
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Ростов» проиграл две последние игры «Ахмату»
Прогноз
«Ахмат» чувствует уверенность в собственных силах и наверняка постарается сыграть первым номером в этом поединке. Предполагаем, что матч будет сложный и вязкий, но команда из Грозного сможет одержать минимальную победу. Сделать ставку на хозяев можно по коэффициенту 2.17 в букмекерской конторе Мелбет.