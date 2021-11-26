«Ахмат» — «Ростов». Прогноз на матч РПЛ (27.11.2021)

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26 ноября 2021, 19:25

В 16-м туре чемпионата России «Ахмат» на своем стадионе принимает «Ростов». Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.17 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Ростова» будет стоить 3.6, ничью можно поставить по 3.4. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.86.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.77 (ТМ 2.5), в то время как тотал больше 2.5 мячей оценивается по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«Ахмат» в последних матчах заметно улучшил свои результаты, набрав 9 очков в четырех встречах. Коллектив занимает девятое место с 21 пунктом, но пока не может претендовать на более высокие места, так как растерял много баллов на старте РПЛ . Последние два матча «Ахмата» в чемпионате России завершились победами над «Локомотивом» (2:1) и «Нижним Новгородом» (3:1).

«Ростов» пытается вернуться в борьбу после большого провала на старте сезона. Коллектив стабильно набирает очки и не проигрывает несколько матчей. Клуб идет только на 11-м месте с 17 очками, но положительные сдвиги в игре определенно есть. В прошлой игре «Ростов» разошелся миром с «Уфой» (2:2), а двумя неделями ранее обыграл «Рубин» (5:1).

Информация для ставок

Пять из семи последних матчей «Ростова» завершились исходом «обе забьют»

«Ахмат» выиграл четыре из шести последних матчей на своем поле

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ростов» проиграл две последние игры «Ахмату»

Прогноз

«Ахмат» чувствует уверенность в собственных силах и наверняка постарается сыграть первым номером в этом поединке. Предполагаем, что матч будет сложный и вязкий, но команда из Грозного сможет одержать минимальную победу. Сделать ставку на хозяев можно по коэффициенту 2.17 в букмекерской конторе Мелбет.