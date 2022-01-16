«Аль-Хор» — «Аль-Раян». Прогноз на матч Чемпионата Катара по футболу (18.01.2022)

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вчера, 16:54

18 января 2022 года на стадионе «Аль-Хор Стэдиум» в Эль-Хауре состоится поединок в рамках 15-го тура Чемпионата Катара по футболу. «Аль-Хор» примет «Аль-Раян». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворит игры — «Аль-Раян». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 5.40 и на победу хозяев поля по 9.50. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по коэффициенту 1.80.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Аль-Хор» идет на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — девять баллов. У коллектива одна победа, шесть ничьих и семь поражений. Команда забила 12 мячей и пропустила 32 гола. В последних встречах «Аль-Хор» не показывает хорошего уровня игры, команда проиграла со счетом 4:1 «Аль-Вакре», а также сыграла вничью с «Умм-Салалем» 1:1 и с «Аль-Духаилем» 1:1.

«Аль-Раян» идет на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 15 баллов. У команды четыре победы, три ничьих и шесть поражений. У «Аль-Раяна» 20 забитых мячей и 23 пропущенных голов в Чемпионате Катара по футболу. В последних встречах «Аль-Раян» выглядит неплохо, но клуб бывает заносит и он теряет очки на ровном месте. У коллектива победа над «Аль-Вакрой» со счетом 3:0, а также над «Шамалем» 1:2. Еще было поражение от «Умм-Салаля» 2:3.

Информация для ставок

«Аль-Раян» выиграл два матча из последних пяти

«Аль-Хор» не побеждает три игры кряду

У «Аль-Раяна» семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Аль-Хора» по коэффициенту 3.55. Несмотря на плохие результаты команды в последних играх, она может удивить своего соперника и как минимум побороться за один балл.