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«Аль-Садд» — «Умм-Салаль». Прогноз на матч Катарской Лиги-звезд (09.02.2022).

вчера, 16:50

9 февраля 2022 года состоится поединок «Аль-Садд — Умм-Салаль». Этот матч пройдет в рамках Катарской Лиги-звезд на домашнем стадионе «Аль-Садда». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Катаре.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.178.3612.68

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Аль-Садд». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.16. Ничейный исход оценивается в 7.50, а победа «Умм-Салаля» в 12.00. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 2.02.

Форма команд

«Аль-Садд» — лидер турнирной таблицы в чемпионате Катара. У команды 43 пункта в активе. Клуб выиграл 14 поединков, один раз играл вничью и не проигрывал. У коллектива 61 забитый мяч и 18 пропущенных голов. В последних матчах «Аль-Садд» играет здорово и регулярно набирает очки — победы над «Аль-Гарафой» со счетом 1:5, а также над «Аль-Вакра» 0:6 и над «Аль-Араби» 4:2.

«Умм-Салаль» идет в нынешнем сезоне на шестой строчке в турнирной таблице. У команды 25 баллов в активе. Коллектив выиграл шесть поединков, семь раз играл вничью и четыре раза проиграл. Всего у клуба 31 забитый и 21 пропущенный мяч. В последних встречах «Умм-Салаль» выглядит не лучшим образом, но, тем не менее, зарабатывает очки — поражение от «Катар СК» со счетом 1:2, а также победы над «Шамалем» 0:6 и над «Аль-Гарафой» 3:1.

Информация для ставок

  • «Аль-Садд» не проигрывает вот уже 16 игр кряду
  • «Умм-Салаль» проиграл два матча из последних пяти
  • «Аль-Садд» забил 15 голов в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.83. В чемпионате Катара очень часто команды забивают много голов. Этот поединок не должен стать исключением.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.52 1.29
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:44
Победа команды хозяев в этом матче. Удачи
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 17:49
Будет ничья.
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