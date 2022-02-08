«Аль-Садд» — «Умм-Салаль». Прогноз на матч Катарской Лиги-звезд (09.02.2022).

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вчера, 16:50

9 февраля 2022 года состоится поединок «Аль-Садд — Умм-Салаль». Этот матч пройдет в рамках Катарской Лиги-звезд на домашнем стадионе «Аль-Садда». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Катаре.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Аль-Садд». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.16. Ничейный исход оценивается в 7.50, а победа «Умм-Салаля» в 12.00. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 2.02.

Форма команд

«Аль-Садд» — лидер турнирной таблицы в чемпионате Катара. У команды 43 пункта в активе. Клуб выиграл 14 поединков, один раз играл вничью и не проигрывал. У коллектива 61 забитый мяч и 18 пропущенных голов. В последних матчах «Аль-Садд» играет здорово и регулярно набирает очки — победы над «Аль-Гарафой» со счетом 1:5, а также над «Аль-Вакра» 0:6 и над «Аль-Араби» 4:2.

«Умм-Салаль» идет в нынешнем сезоне на шестой строчке в турнирной таблице. У команды 25 баллов в активе. Коллектив выиграл шесть поединков, семь раз играл вничью и четыре раза проиграл. Всего у клуба 31 забитый и 21 пропущенный мяч. В последних встречах «Умм-Салаль» выглядит не лучшим образом, но, тем не менее, зарабатывает очки — поражение от «Катар СК» со счетом 1:2, а также победы над «Шамалем» 0:6 и над «Аль-Гарафой» 3:1.

Информация для ставок

«Аль-Садд» не проигрывает вот уже 16 игр кряду

«Умм-Салаль» проиграл два матча из последних пяти

«Аль-Садд» забил 15 голов в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.83. В чемпионате Катара очень часто команды забивают много голов. Этот поединок не должен стать исключением.