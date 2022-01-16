«Шамаль» — «Аль-Садд». Прогноз на матч Чемпионата Катара по футболу (18.01.2022)

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вчера, 16:56

18 января 2022 года «Шамаль» примет «Аль-Садд» на стадионе имени Тани-би-Яссим в Дохе. Поединок пройдет в рамках 15-го тура Лиги Катар Старс. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Катаре.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Аль-Садд». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.23. Ничейный исход оценивается в 6.20, а победа «Шамаля» в 9.50. Дополнительная ставка на грядущий матч — обе команды забьют по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Шамаль» идет в нынешнем сезоне на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 13 баллов. У команды три победы, четыре ничьих и семь поражений. Коллектив забил 19 голов и пропустил 25 мячей. В последних встречах эта команда выглядит не лучшим образом, но есть определенный прогресс — «Шамаль» победил «Аль-Сайлию» со счетом 0:2, а также проиграл «Аль-Гарафе» 2:3 и сыграл вничью с «Катар СК» 1:1.

«Аль-Садд» набрал 31 балл и идет на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба — десять побед, одна ничья и ни одного поражения. Команда забила в нынешнем сезоне чемпионата Катара 41 мяч и пропустила 14 голов. В последних встречах «Аль-Садд» играет так же ярко, как и раньше — победа над «Айль-Сайлией» 0:2, а также три заработанных балла в игре с «Аль-Хором» 3:0 и ничейный исход с «Аль-Духаилем» 3:3.

Информация для ставок

«Аль-Садд» не проигрывает 12 игр кряду

«Шамаль» выиграл один матч из последних пяти

У «Аль-Садда» восемь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 2.10. Команды играют в очень зрелищный и атакующий футбол, практически каждый матч с их участием — это обилие забитых мячей.