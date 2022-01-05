«Аланьяспор» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (08.01.2022)

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05 января 2022, 12:43

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначного фаворита в данном противостоянии нет. Поставить на победу гостей можно в БК Фонбет по коэффициенту 2.5. Поверить в «Аланьяспор» предлагают» по интересному коэффициенту 2.75, а ничья в этой игре стоит 3.55.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.83, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.95. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Аланьяспор» после первого круга расположилась на восьмом месте, и продолжает борьбу за еврокубковые места. Команда в последнем туре чемпионата перед перерывом расписала дома ничью с «Фатих Карагюмрюком» (1:1), а затем в рамках кубка Турции не оставила ни единого шанса «Мардин Фостафспору» (5:0).

«Истанбул Башахшехир» борется за вторую лигочемпионовскую путевку и пока на три очка отстает от идущего на втором месте «Коньяспора». В последнем туре коллектив в гостях расписал нулевую ничью с «Трабзонспором», а чуть ранее не оставил шансов «Гиресунспору» (3:1).

Информация для ставок

«Аланьяспор» выиграл лишь один из четырех последних поединков

Беспроигрышная серия « Инстанбул Башакшехира» в чемпионате составляет 12 игр (три ничьих и девять побед)

Пять минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют — нет»

«Истанбул Башакшехир» забивает на выезде в пяти шести последних матчах

Прогноз

Интересное противостояние ждет нас в этот вечер. Конечно, «Аланьяспор» постарается доставить максимум проблем своему более квалифицированному сопернику, но есть сомнения, что в итоге получится положить очки в копилку. Рискнуть и поставить на победу «Истанбул Башакшехира» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.55.