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«Алавес» — «Вильярреал». Прогноз на матч чемпионата Испании (10.02.2024)

вчера, 11:17
Вильярреал

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Лас-Пальмасу», а коэффициент на их победу составляет 2.2. Успех «Вильярреала» оценивается по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.45.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.02. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.8. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Алавес» идет на 11 месте, что является хорошим результатом для команды, которая только в этом сезоне вернулась в Ла Лигу. Команда опережает нынешнего соперника на два пункта и конечно не хочет пропускать его вперед, а для этого необходимо как минимум не проиграть. Матч обещает быть интересным и сложным для обеих коллективов. Два последних матча «Алавеса» завершились поражением от «Барселоны» (1:3) и крупной победой над «Альмерией» (3:0).

«Вильярреал» неожиданно забил много мячей «Барселоне» на выезде и выиграл (5:3), но это была единственная победа клуба в последних пяти поединках. Коллектив идет на низком для себя 14 месте и набрал всего 24 пункта. «Желтой субмарине» и ее тренерскому штабу необходимы срочные изменения, чтобы исправить ситуацию, но команда наверняка останется без еврокубков. В прошлой игре «Вильярреал» поделил очки с «Кадисом» (0:0).

Информация для ставок

  • «Алавес» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Вильярреал» проиграл четыре из пяти последних выездных поединков
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах

Прогноз

Обоим коллективам не хватает стабильности в последних матчах, поэтому игра вероятнее всего буде очень аккуратной. Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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Все комментарии
pxtxyff5benf
pxtxyff5benf
вчера в 15:10
Надеюсь, что матч будет результативным и обе команды забьют хотя бы один гол.
66djrdcnubeh
66djrdcnubeh
вчера в 15:09
Думаю, что это будет ничья, так как обе команды имеют равные шансы на победу.
6sxwm5dqtym8
6sxwm5dqtym8
вчера в 15:08
Надеюсь на низовой матч и меньше голов, чем в прошлой игре между этими командами.
ued2jfk7mp77
ued2jfk7mp77
вчера в 15:07
Думаю, что «Вильярреал» сможет победить, так как они находятся в хорошей форме и имеют больше шансов на успех.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:24
А Алавес нельзя назвать нестабильным. Проигрывает он тому, кому и должен проигрывать, а выигрывает у тех, у кого способен. Практически не дарили нам сенсации хозяева, разве что победа над Бетисом (1:0), но здесь была встреча двух равных команд скорее. А вот Вильярреал может в 3 турах обыграть Барселону, а затем сыграть вничью с аутсайдерами Мальоркой и Кадисом. Чтоб гостям добиться положительного результата, им нужно настроиться максимально серьёзно и стараться играть на контратаках. И всё это вряд ли мы увидим в игре против Алавеса, который не против отдать сопернику мяч. Таков уж стиль игры у этой команды. Тем не менее, она дома хороша, так что Ф1(0) с перестраховкой - классный вариант.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:53
Обе команды далеки от своей хорошей формы - ТМ(2,5).
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