«Алавес» — «Вильярреал». Прогноз на матч чемпионата Испании (10.02.2024)

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вчера, 11:17

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Лас-Пальмасу», а коэффициент на их победу составляет 2.2. Успех «Вильярреала» оценивается по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.45.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.02. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.8. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Алавес» идет на 11 месте, что является хорошим результатом для команды, которая только в этом сезоне вернулась в Ла Лигу. Команда опережает нынешнего соперника на два пункта и конечно не хочет пропускать его вперед, а для этого необходимо как минимум не проиграть. Матч обещает быть интересным и сложным для обеих коллективов. Два последних матча «Алавеса» завершились поражением от «Барселоны» (1:3) и крупной победой над «Альмерией» (3:0).

«Вильярреал» неожиданно забил много мячей «Барселоне» на выезде и выиграл (5:3), но это была единственная победа клуба в последних пяти поединках. Коллектив идет на низком для себя 14 месте и набрал всего 24 пункта. «Желтой субмарине» и ее тренерскому штабу необходимы срочные изменения, чтобы исправить ситуацию, но команда наверняка останется без еврокубков. В прошлой игре «Вильярреал» поделил очки с «Кадисом» (0:0).

Информация для ставок

«Алавес» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Вильярреал» проиграл четыре из пяти последних выездных поединков

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах

Прогноз

Обоим коллективам не хватает стабильности в последних матчах, поэтому игра вероятнее всего буде очень аккуратной. Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.