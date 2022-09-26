Албания — Исландия. Прогноз на матч Лиги Наций (27.09.2022)

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вчера, 09:07

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.95. Поверить в успех Исландии можно по 4.15. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.3.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.3. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.6.

Форма команд

В этой группе участвовало лишь три команды, поэтому за три тура Албания смогла набрать лишь одно очко и уже не может претендовать на победу в группе. Также коллектив не покидает дивизион B, поэтому может спокойно готовиться к следующим турнирам и спокойно доигрывать нынешний поединок. В прошлой встрече сборная Албании проиграла на выезде Израилю (1:2), а в товарищеской встрече разошлась миром с Эстонией (0:0).

Исландия опережает своего нынешнего соперника всего на два пункта и все три тура сыграла вничью, отставая от лидера Израиля на пять баллов, что является недосягаемой цифрой для одного поединка. Чтобы не опуститься на третье место, коллективу достаточно не проиграть Албании. В последнем товарищеском матче Исландия обыграла минимально Венесуэлу (1:0), а ранее закончила поединок вничью с Израилем (2:2).

Информация для ставок

Албания не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах

Пять из десяти последних матчей Исландии завершились вничью

Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»

Исландия выиграла три последних с Албанией за последнее время

Прогноз

Данный матч практически ничего не решает, кроме того, какая из сборных все-таки окажется на второй позиции. Предполагаем, что поединок закончится ничейным результатом, сделать ставку на который можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.3.