Албания — Исландия. Прогноз на матч Лиги Наций (27.09.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.95. Поверить в успех Исландии можно по 4.15. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.3.
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сегодня, 21:45
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.3. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.6.
Форма команд
В этой группе участвовало лишь три команды, поэтому за три тура Албания смогла набрать лишь одно очко и уже не может претендовать на победу в группе. Также коллектив не покидает дивизион B, поэтому может спокойно готовиться к следующим турнирам и спокойно доигрывать нынешний поединок. В прошлой встрече сборная Албании проиграла на выезде Израилю (1:2), а в товарищеской встрече разошлась миром с Эстонией (0:0).
Исландия опережает своего нынешнего соперника всего на два пункта и все три тура сыграла вничью, отставая от лидера Израиля на пять баллов, что является недосягаемой цифрой для одного поединка. Чтобы не опуститься на третье место, коллективу достаточно не проиграть Албании. В последнем товарищеском матче Исландия обыграла минимально Венесуэлу (1:0), а ранее закончила поединок вничью с Израилем (2:2).
Информация для ставок
- Албания не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах
- Пять из десяти последних матчей Исландии завершились вничью
- Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»
- Исландия выиграла три последних с Албанией за последнее время
Прогноз
Данный матч практически ничего не решает, кроме того, какая из сборных все-таки окажется на второй позиции. Предполагаем, что поединок закончится ничейным результатом, сделать ставку на который можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.3.