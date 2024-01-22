«Альмерия» — «Алавес». Прогноз на матч чемпионата Испании (26.01.2024)

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вчера, 23:53

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Альмерия». Команда играет на своем поле и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «Алавеса» оценивается по 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.68. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

«Альмерия» вела в два мяча после первого тайма на выезде с «Реалом», но в итоге проиграла эту игру (2:3). Команда остается долго без побед и закономерно идет на последнем месте в турнирной таблице с шестью пунктами. В предстоящей встрече хозяева постараются обыграть более стабильного соперника, чтобы хотя бы немного приблизиться к конкурентам. Также в недавнем матче с одним из лидеров Ла Лиги «Жироной» команде удалось выстоять ничью (0:0).

«Алавес» не хватает звезд с неба, но стабильно как для себя набирает очки в этом сезоне. Сейчас коллектив занимает 12 место с 23 баллами и на восемь пунктов опережает зону вылета, что дает ему чувствовать себя комфортно. В игре с последней командой Ла Лиги гости рассчитывают набрать очки и возможно даже подняться на одну ступеньку выше. Два последних матча «Алавеса» завершились поражением от «Атлетика» в кубке страны и выездной победой в чемпионате над «Севильей» (3:2).

Информация для ставок

Три последних домашних матча «Альмерии» завершились ничьими со счетом (0:0)

«Алавес» выиграл только четыре поединка из десяти последних во всех турнирах

«Алавес» выиграл две встречи у «Альмерии» из пяти последних при одном поражении.

Прогноз

Оба коллектива настраиваются на серьезную борьбу и вероятнее всего, в ней потеряются забитые мячи. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.