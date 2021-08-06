«Андерлехт» — «Серен Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (08.08.2021)

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вчера, 10:51

В третьем туре чемпионата Бельгии нас ждет довольно интересный поединок. «Андерлехт» ждет в гости «Серен Юнайтед». Мы предлагаем обзор ставок и прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу гостей предлагает коэффициент 7.8, в то время как победа «Андерлехта» будет стоить 1.4. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 4.7.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по 1.61. Если есть сомнения по поводу большого количества голов, оптимальным вариантом станет тотал меньше 2.5 мячей по 2.31.

Форма команд

«Андерлехт» неприятно удивил своих болельщиков и руководство, набрав всего одно очков за два тура. Для команды такого уровня это очень плохой результат, который не устраивает клуб. Матч с «Серен Юнайтед» должен положить начало успешной полосе команды в чемпионате. Последние два матча «Андерлехта» закончились ничьей с «Эйпеном» (1:1) и поражением от «Юнион Сент-Жиллуаз» (1:3).

«Серен Юнайтед» является новичком в главном чемпионате Бельгии, однако команда уже смогла набрать свои первые три очка в копилку турнирной таблицы. Коллектив выглядит достаточно уверенно и в нынешнем матче постарается сыграть от обороны и зацепиться за очки, хоть будет достаточно непросто. В прошлой игре «Серен Юнайтед» обыграл на своем поле «Мехелен» (1:0), а ранее уступил «Кортрейку» (0:2).

Информация для ставок

• «Андерлехт» не может выиграть уже 13 матчей подряд во всех турнирах

• «Серен Юнайтед» не может выиграть на выезде уже четыре поединка

• В товарищеском матче между командами несколько лет назад победу одержал «Серен Юнайтед» (1:0).

Прогноз

Предполагаем, что матч будет проходить под диктовку хозяев. Рекомендуем сделать ставку на победу «Андерлехта» с форой -1 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.64.