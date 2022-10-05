«Андерлехт» — «Вест Хэм». Прогноз на матч Лиги Конференций (06.10.2022)

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вчера, 10:27

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 2.03, в то время как победа «Андерлехта» будет стоить 3.65. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.5.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по 1.9. Если есть сомнения по поводу большого количества голов, оптимальным вариантом станет тотал меньше 2.5 мячей по 1.9.

Форма команд

«Андерлехт» набрал четыре очка в первых двух турах, что является неплохим результатом и вместе с нынешним соперником является фаворитом на выход из группы. В предстоящем матче с лидером на своем поле у бельгийцев в случае победы удастся выйти на первую позицию. Два последних матча «Андерлехта» завершились минимальным поражением от «Шарлеруа» (0:1) и разгромом «Кортрейка» (4:1).

«Вест Хэм» выиграл оба матча Лиги Конференций и ему предстоит спаренные матчи с основным конкурентом, что добавляет интриги этому противостоянию. Что касается АПЛ , то здесь «молотобойцы» имеют проблемы и занимают только 15 место с семью баллами. В прошлой игре «Вест Хэм» обыграл «Вулверхэмптон» (2:0), а ранее уступил на выезде «Эвертону» (0:1).

Информация для ставок

«Андерлехт» выиграл только три матча из десяти последних в основное время

«Вест Хэм» забивал в семи из десяти последних матчей на выезде

Четыре из шести последних матчей «Андерлехта» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Тяжело представить, как будет проходить матч и в чью пользу он может закончиться, ведь игра возможна на три результата. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.