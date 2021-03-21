«Андерлехт» — «Зюлте-Варегем»: прогноз на матч чемпионата Бельгии (21.03.2021)

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21 марта 2021, 10:28

В 31-м туре чемпионата Бельгии нас ждет довольно интересный поединок. «Андерлехт» ждет в гости «Зюлте-Варегем».

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу гостей предлагает коэффициент 5.2, в то время как победа «Андерлехта» будет стоить 1.61. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 4.2.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей за 1.65. Если есть сомнения по поводу большого количества голов, оптимальным вариантом станет тотал меньше 2.5 мячей за 2.23.

Форма команд

«Андерлехт» идет на пятом месте в высшем дивизионе Бельгии и играет достаточно нестабильно. Команда уже несколько туров не может подняться на позицию выше, которая дает право побороться за участие в Лиге чемпионов. В последних двух турах «Андерлехт» сыграл вничью с «Мехеленом» (1:1) и обыграл на выезде «Стандард» (3:1).

«Зюлте-Варегем» занимает восьмое место и еще находится в зоне плей-офф, но рискует оттуда выпасть, если не будет стабильно набирать очки. Команда много пропускает и имеет третий показатель в чемпионате по количеству пропущенных мячей. В прошлом туре «Зюлте-Варегем» крупно проиграл «Брюгге» (3:0), а немного ранее обыграл на выезде «Кортрейк» (2:1).

Информация для ставок

• «Андерлехт» выиграл всего одну игру из пяти последних домашних встреч в чемпионате

• Четыре из пяти последних матчей «Зюлте» закончились исходом «обе забьют»

• Четыре из пяти матчей между коллективами завершились исходом ТБ 2.5 мячей

• В матче первого круга нынешнего сезона команды сыграли вничью (2:2)

Прогноз

Предполагаем, что матч будет примерно равным и напряженным, без большого количества голевых моментов. Команды будут играть очень аккуратно, поэтому рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.23.