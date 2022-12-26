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«Бернли» — «Бирмингем». Прогноз на матч Чемпионшипа (27.12.2022)

вчера, 14:11
Бернли

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что футболисты «Бернли» отметятся дежурной победой в Чемпионшипе. Ставки в пользу успеха хозяев поля можно разместить по коэффициенту 1.62. Поставить на ничью можно по цене 3.70, а победа «Бирмингема» играется по котировке 5.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.673.895.70
1XBET 1.64 3.94 5.45

В то же время аналитики компании Лига Ставок отдают предпочтение низкой результативности в предстоящем поединке. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.75, ТБ(2,5) – 2.15.

Форма команд

«Бернли» стремится вернуться в АПЛ по итогам этого сезона. Сейчас «бордовые» удерживают единоличное лидерство в Чемпионшипе, заработав 47 очков за 23 тура. Победная серия команды в лиге насчитывает три поединка, в которых она последовательно и крупно обыграла «Блэкберн» (3:0), КПР (3:0) и «Мидлсбро» (3:1).

Выделим, что в 12 домашних матчах чемпионата футболисты «Бернли» не допускали поражений. На их счету восемь побед и четыре ничьих, с такими показателями забитых и пропущенных голов – 26 против 11.

«Бирмингем» намерен закрепиться в зоне плей-офф Чемпионшипа. На данном отрезке сезона команда занимает девятую строчку рейтинга, накопив 32 балла за 23 сыгранных матчей. В предыдущем туре лиги футболисты «Бирмингема» добыли восьмую победу в сезоне, одолев в домашних условиях «Рединг» (3:2).

По итогам 11 гостевых матчей лиги футболисты «Бирмингема» зарекомендовали себя следующими цифрами: победы – 4, ничейные матчи – 3, поражения – 4. Атака команды забила на выезде 10 мячей, защита пропустил столько же голов.

Информация для ставок

  • «Бернли» побеждал и забивал минимум три гола в 4 прошлых матчах на своем поле
  • «Бирмингем» не побеждал в 3 из предыдущих 5 гостевых матчей
  • «Бернли» забивал минимум два гола в 2 предыдущих домашних матчах против «Бирмингема»

Прогноз

В этом противостоянии мы отдаем предпочтение хозяевам поля. Футболисты «Бернли» намного успешней в этом сезоне, нежели «Бирмингем», который уступает сопернику в классе. Предлагаем поставить на победу «Бернли» по коэффициенту 1.64 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.57 1.56 1.85 2.07 1.44 2.97
1XBET 1.82 2.05
Все комментарии
Любoмир
Любoмир
вчера в 14:23
Думаю, что Бернли не упустит шанса взять свои три очка...
Гость
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