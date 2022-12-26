«Бернли» — «Бирмингем». Прогноз на матч Чемпионшипа (27.12.2022)

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вчера, 14:11

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что футболисты «Бернли» отметятся дежурной победой в Чемпионшипе. Ставки в пользу успеха хозяев поля можно разместить по коэффициенту 1.62. Поставить на ничью можно по цене 3.70, а победа «Бирмингема» играется по котировке 5.50.

В то же время аналитики компании Лига Ставок отдают предпочтение низкой результативности в предстоящем поединке. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.75, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

«Бернли» стремится вернуться в АПЛ по итогам этого сезона. Сейчас «бордовые» удерживают единоличное лидерство в Чемпионшипе, заработав 47 очков за 23 тура. Победная серия команды в лиге насчитывает три поединка, в которых она последовательно и крупно обыграла «Блэкберн» (3:0), КПР (3:0) и «Мидлсбро» (3:1).

Выделим, что в 12 домашних матчах чемпионата футболисты «Бернли» не допускали поражений. На их счету восемь побед и четыре ничьих, с такими показателями забитых и пропущенных голов – 26 против 11.

«Бирмингем» намерен закрепиться в зоне плей-офф Чемпионшипа. На данном отрезке сезона команда занимает девятую строчку рейтинга, накопив 32 балла за 23 сыгранных матчей. В предыдущем туре лиги футболисты «Бирмингема» добыли восьмую победу в сезоне, одолев в домашних условиях «Рединг» (3:2).

По итогам 11 гостевых матчей лиги футболисты «Бирмингема» зарекомендовали себя следующими цифрами: победы – 4, ничейные матчи – 3, поражения – 4. Атака команды забила на выезде 10 мячей, защита пропустил столько же голов.

Информация для ставок

«Бернли» побеждал и забивал минимум три гола в 4 прошлых матчах на своем поле

«Бирмингем» не побеждал в 3 из предыдущих 5 гостевых матчей

«Бернли» забивал минимум два гола в 2 предыдущих домашних матчах против «Бирмингема»

Прогноз

В этом противостоянии мы отдаем предпочтение хозяевам поля. Футболисты «Бернли» намного успешней в этом сезоне, нежели «Бирмингем», который уступает сопернику в классе. Предлагаем поставить на победу «Бернли» по коэффициенту 1.64 в БК Лига Ставок.