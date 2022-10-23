«Бирмингем» — КПР. Прогноз на матч Чемпионшипа (28.10.2022)

1666519441

23 октября 2022, 13:04

Ставки букмекеров

Аналитики практически поровну оценили шансы команд на успех в этой игре. Поставить на победу «Бирмингема» можно по коэффициенту 2.57, ничья играется по цене 3.28, а победа КПР идет по котировке 2.81.

Эксперты букмекерской конторы Лига Ставок также считают, что «Бирмингем» и КПР установят лимит на забитые голы. Вариант ставки ТМ(2,5) гола можно активировать по коэффициенту 1.82, ТБ (2,5) – 1.99.

Форма команд

«Бирмингем» сыграл 16 матчей в чемпионате, пополнив счет на 20 баллов. С таким показателем успешности команда обосновалась на 14-м месте рейтинга. Рассмотрим результаты клуба на отрезке пяти предыдущих туров: здесь футболисты «Бирмингема» отметились победными матчами против «Бристоль Сити» (3:0) и «Халлом» (2:0), в игре с «Бернли» была зафиксирована ничья (1:1), а в противостояниях с «Мидлсбро» и «Блэкберном» команда допустила поражения со счетами 0:1 и 1:2 соответственно.

КПР лидирует в турнирной таблице Чемпионшипа, заработав 30 очков за 16 проведенных встреч. В пяти последних турах лиги лондонская команда допустила только одно поражение, ставшее для нее четвертым в этом сезоне – в гостях у «Лутон Тауна» (1:3). Также в отчетный период футболисты КПР победили «Шеффилд Юнайтед» (1:0), «Рединг» (2:1), «Кардифф» (3:0) и «Уиган» (2:1).

Информация для ставок

КПР побеждал в двух последних матчах против «Бирмингема»

побеждал в двух последних матчах против «Бирмингема» «Бирмингем» не выигрывал в 4 из прошлых 5 домашних матчей лиги

КПР выиграл 3 из предыдущих 4 гостевых матчей чемпионата

Прогноз