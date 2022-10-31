«Бирмингем» — «Миллуолл». Прогноз на матч Чемпионшипа (02.11.2022)

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вчера, 16:40

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на эту игру выглядит так: победа «Бирмингема» идет по коэффициенту 2.53, за ничью предложена цена 3.24, а победа «Миллуолла» играется по котировке 2.89.

Аналитики также склоняются к тому, что «Бирмингем» и «Миллуолл» продемонстрируют низкую результативность. Пари на ТМ(2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.60, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

«Бирмингем» поднялся на 12-е место чемпионата, заработав 10 очков в пяти прошлых турах. В этот период клуб зафиксировал только один проигрыш – в гостях у «Блэкберна» (2:1). Победами команда отметилась в противостояниях с КПР (2:0), «Халл Сити» (2:0) и «Бристоль Сити» (3:0), а в противостоянии с лидером лиги «Бернли» футболистам «Бирмингема» удалось зафиксировать ничейный результат (1:1).

«Миллуолл» тоже улучшил турнирное положение, обосновавшись на восьмой строчке рейтинга. В предыдущем туре клуб оборвал победную серию из четырех игр, уступив в гостях «Хаддерсфилду» (0:1). До этого футболисты «Миллуолла» смогли одолеть «Мидлсбро» (2:0), «Бристоль Сити» (2:1), «Уотфорд» (3:0) и «Вест Бромвич» (2:1).

Информация для ставок

«Бирмингем» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 из последних 4 домашних матчей

Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 3 из прошлых 5 гостевых матчей «Миллуолла»

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 5 из предыдущих 6 матчей на поле «Бирмингема»

Прогноз

Мы считаем, что «Бирмингем» и «Миллуолл» проведут низовой поединок. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.60 в БК Лига Ставок.