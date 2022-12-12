«Бирмингем Сити» — «Рединг». Прогноз на матч Чемпионшипа (16.12.2022)

Ставки букмекеров
Победа «Бирмингем Сити» идет по коэффициенту 2.14, что делает хозяев фаворитом предстоящей игры. Ничья оценивается в 3.30, а победу «Рединга» можно взять по котировке 3.55.
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16 декабря 2022, 23:00
пятница
Если анализировать линию на голы от букмекерской конторы Лига Ставок, то здесь перевес на стороне низкой результативности. Пари на ТМ(2,5) можно заключить по коэффициенту 1.62, ТБ(2,5) – 2.30.
Форма команд
«Бирмингем Сити» не побеждал в трех последних турах лиги, опустившись в рейтинге на 14-е место. В этой серии матчей клуб допустил седьмое поражение в сезоне, проиграв «Сандерленду» (1:2), а также разделил очки с «Суонси» (2:2) и «Блэкпулом» (0:0).
Домашние матчи Чемпионшипа «Бирмингем» провел так: три победы, пять ничейных матчей и три поражения с соотношением забитых и пропущенных голов 13:10.
«Рединг» поправил турнирное положение, поднявшись на восьмую строчку рейтинга. После успешного матча на поле «Халл Сити» (2:1) команда добилась десятой победы в лиге, обыграв «Ковентри Сити» на домашней арене с минимальным счетом (1:0).
В гостевых поединках Чемпионшипа футболисты «Рединга» проявили себя следующим образом: победы – 3, ничейные матчи – 1, поражения – 7. Забито голов – восемь, а пропущено 19.
Информация для ставок
- «Бирмингем Сити» и «Рединг» обменялись голами в 6 прошлых очных матчах
- «Бирмингем Сити» забивал и пропускал голы в 3 из последних 5 домашних матчей
- «Рединг» фиксировал обмен голами в 3 из предыдущих 5 гостевых поединков
Прогноз
Мы считаем, что «Бирмингем Сити» и «Рединг» проведут результативный матч. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.90 в БК Лига Ставок.