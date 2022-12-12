«Бирмингем Сити» — «Рединг». Прогноз на матч Чемпионшипа (16.12.2022)

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вчера, 16:41

Ставки букмекеров

Победа «Бирмингем Сити» идет по коэффициенту 2.14, что делает хозяев фаворитом предстоящей игры. Ничья оценивается в 3.30, а победу «Рединга» можно взять по котировке 3.55.

Если анализировать линию на голы от букмекерской конторы Лига Ставок, то здесь перевес на стороне низкой результативности. Пари на ТМ(2,5) можно заключить по коэффициенту 1.62, ТБ (2,5) – 2.30.

Форма команд

«Бирмингем Сити» не побеждал в трех последних турах лиги, опустившись в рейтинге на 14-е место. В этой серии матчей клуб допустил седьмое поражение в сезоне, проиграв «Сандерленду» (1:2), а также разделил очки с «Суонси» (2:2) и «Блэкпулом» (0:0).

Домашние матчи Чемпионшипа «Бирмингем» провел так: три победы, пять ничейных матчей и три поражения с соотношением забитых и пропущенных голов 13:10.

«Рединг» поправил турнирное положение, поднявшись на восьмую строчку рейтинга. После успешного матча на поле «Халл Сити» (2:1) команда добилась десятой победы в лиге, обыграв «Ковентри Сити» на домашней арене с минимальным счетом (1:0).

В гостевых поединках Чемпионшипа футболисты «Рединга» проявили себя следующим образом: победы – 3, ничейные матчи – 1, поражения – 7. Забито голов – восемь, а пропущено 19.

Информация для ставок

«Бирмингем Сити» и «Рединг» обменялись голами в 6 прошлых очных матчах

«Бирмингем Сити» забивал и пропускал голы в 3 из последних 5 домашних матчей

«Рединг» фиксировал обмен голами в 3 из предыдущих 5 гостевых поединков

Прогноз

Мы считаем, что «Бирмингем Сити» и «Рединг» проведут результативный матч. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.90 в БК Лига Ставок.