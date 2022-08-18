«Бирмингем» — «Уиган». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.08.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры практически поровну оценивают шансы команд в этом противостоянии. Победа «Бирмингема» в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 2.40, а победа «Уигана» доступна по цене 2.85. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.15.
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20 августа 2022, 17:00
суббота
Также эксперты прогнозируют низовой исход этого матча. Пари на ТМ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.64, ТБ(2,5) – 2.15.
Форма команд
«Бирмингем» заработал пять очков за четыре тура чемпионата, расположившись на 12-м месте турнирной таблицы. Единственную победу в новом сезоне команда оформила в домашнем противостоянии с «Хаддерсфилдом» (2:1).
Также в активе хозяев предстоящей игры ничейные встречи с «Уотфордом» (1:1) и «Лутон Тауном» (0:0), а в игре на выезде против «Кардиффа» футболисты «Бирмингема» зафиксировали поражение с минимальным счетом (0:1).
«Уиган», в отличие от предстоящего соперника, сыграл только три матча в новом созыве Чемпионшипа. При этом все встречи команда свела к ничейным исходам, последовательно разделив очки с «Престоном» (0:0), «Норвичем» (1:1) и «Бристоль Сити» (1:1).
Информация для ставок
- «Уиган» сыграл на ТМ(2,5) гола во всех 3 матчах лиги
- Ставка ТМ(2,5) прошла в 3 из 4 матчей «Бирмингема» в чемпионате
- Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 4 из предыдущих 6 очных встреч
Прогноз
«Бирмингем» и «Уиган» не располагают результативной атакой. При этом обе команды надежно обороняются. С учетом результатов личных встреч, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.64 в БК Лига Ставок.