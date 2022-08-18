«Бирмингем» — «Уиган». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.08.2022)

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сегодня, 15:35

Ставки букмекеров

Букмекеры практически поровну оценивают шансы команд в этом противостоянии. Победа «Бирмингема» в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 2.40, а победа «Уигана» доступна по цене 2.85. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.15.

Также эксперты прогнозируют низовой исход этого матча. Пари на ТМ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.64, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

«Бирмингем» заработал пять очков за четыре тура чемпионата, расположившись на 12-м месте турнирной таблицы. Единственную победу в новом сезоне команда оформила в домашнем противостоянии с «Хаддерсфилдом» (2:1).

Также в активе хозяев предстоящей игры ничейные встречи с «Уотфордом» (1:1) и «Лутон Тауном» (0:0), а в игре на выезде против «Кардиффа» футболисты «Бирмингема» зафиксировали поражение с минимальным счетом (0:1).

«Уиган», в отличие от предстоящего соперника, сыграл только три матча в новом созыве Чемпионшипа. При этом все встречи команда свела к ничейным исходам, последовательно разделив очки с «Престоном» (0:0), «Норвичем» (1:1) и «Бристоль Сити» (1:1).

Информация для ставок

«Уиган» сыграл на ТМ(2,5) гола во всех 3 матчах лиги

Ставка ТМ(2,5) прошла в 3 из 4 матчей «Бирмингема» в чемпионате

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 4 из предыдущих 6 очных встреч

Прогноз

«Бирмингем» и «Уиган» не располагают результативной атакой. При этом обе команды надежно обороняются. С учетом результатов личных встреч, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.64 в БК Лига Ставок.