«Халл Сити» — «Бристоль Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.07.2022)

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сегодня, 17:51

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Лига Ставок опубликованы такие предложения на этот матч: победа «Халл Сити» играется по коэффициенту 2.45, на ничью можно поставить с ценой 3.50, а победа «Бристоль Сити» идет по котировке 2.92.

Если рассматривать предложения по голам, то здесь небольшое преимущество на стороне низового исхода. ТМ(2,5) гола доступе по коэффициенту 1.80, ТБ (2,5) – 1.88.

Форма команд

Прошлый сезон Чемпионшипа для «Халл Сити» получился неудачным. По ходу проведения чемпионата «тигры» не отличались стабильностью, регулярно теряя очки в матчах, где этого можно было избежать.

Как итог, к финишу «Халл Сити» пришел на 19-й позиции рейтинга, установив такие цифры успешности: победы – 14, ничейные матчи – 9, поражения – 23. Выделим, что атака команды сыграла очень пассивно, забив за 46 встреч всего 41 гол.

«Бристоль Сити» провел предыдущий сезон лиги по схожему сценарию. В общей сложности клуб накопил 55 баллов, которые позволили избежать борьбы за выживание и финишировать на 17-м месте рейтинга.

В 23 гостевых поединках чемпионата футболисты «Бристоль Сити» проявили себя так: семь побед, две ничьи и 14 поражений.

Информация для ставок

Команды сыграли на ТБ (2,5) гола в 8 из прошлых 10 очных матчей

(2,5) гола в 8 из прошлых 10 очных матчей «Бристоль Сити» не проигрывал в 8 предыдущих матчах против «Халл Сити»

«Халл Сити» пропускал минимум два мяча в 4 предыдущих матчах против соперника

Прогноз

Несмотря на преимущество «Бристоль Сити» над «Халл Сити» в очных встречах, команды стабильно обмениваются голами – 4 из последних 5 матчей. Поэтому, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.78 в БК Лига Ставок.