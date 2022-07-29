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«Халл Сити» — «Бристоль Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.07.2022)

сегодня, 17:51
Халл Сити

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Лига Ставок опубликованы такие предложения на этот матч: победа «Халл Сити» играется по коэффициенту 2.45, на ничью можно поставить с ценой 3.50, а победа «Бристоль Сити» идет по котировке 2.92.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.443.413.07
Мелбет 2.43 3.54 2.92
1XBET 2.43 3.54 2.92
BetBoom 2.36 3.35 2.95

Если рассматривать предложения по голам, то здесь небольшое преимущество на стороне низового исхода. ТМ(2,5) гола доступе по коэффициенту 1.80, ТБ(2,5) – 1.88.

Форма команд

Прошлый сезон Чемпионшипа для «Халл Сити» получился неудачным. По ходу проведения чемпионата «тигры» не отличались стабильностью, регулярно теряя очки в матчах, где этого можно было избежать.

Как итог, к финишу «Халл Сити» пришел на 19-й позиции рейтинга, установив такие цифры успешности: победы – 14, ничейные матчи – 9, поражения – 23. Выделим, что атака команды сыграла очень пассивно, забив за 46 встреч всего 41 гол.

«Бристоль Сити» провел предыдущий сезон лиги по схожему сценарию. В общей сложности клуб накопил 55 баллов, которые позволили избежать борьбы за выживание и финишировать на 17-м месте рейтинга.

В 23 гостевых поединках чемпионата футболисты «Бристоль Сити» проявили себя так: семь побед, две ничьи и 14 поражений.

Информация для ставок

  • Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 8 из прошлых 10 очных матчей
  • «Бристоль Сити» не проигрывал в 8 предыдущих матчах против «Халл Сити»
  • «Халл Сити» пропускал минимум два мяча в 4 предыдущих матчах против соперника

Прогноз

Несмотря на преимущество «Бристоль Сити» над «Халл Сити» в очных встречах, команды стабильно обмениваются голами – 4 из последних 5 матчей. Поэтому, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.78 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.70 1.51 1.88 2.01 1.48 2.80
Мелбет 1.95 1.95
1XBET 1.95 1.95
BetBoom 2.62 1.49 1.82 1.98 1.46 2.70
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 18:14
Думаю, что хозяева не проиграют
Гость
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