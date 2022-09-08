«Кардифф» — «Халл». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.09.2022)

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сегодня, 10:04

Ставки букмекеров

«Кардифф» считается фаворитом этой встречи с коэффициентом на победу 1.93. Шансы того, что команды сыграют вничью оцениваются в 3.40, а победа «Халла» в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 4.00.

Вместе с тем аналитики склоняются к низовому формату противостояния. Пари на ТМ(2,5) гола можно заключить по котировке 1.63, ТБ (2,5) – 2.18.

Форма команд

«Кардифф» не побеждал в пяти последних турах чемпионата, заработав в этот период только два очка. Столь плохие результаты откинули валлийскую команду в зону прямого вылета с такими показателями: две победы, две ничьи и четыре проигрыша.

В последнем туре лиги «Кардифф» проиграл в гостях «Миллуоллу» (0:2), а до этого команда уступила на домашней арене «Лутон Тауну» (1:2).

«Халл» потерпел три поражения в четырех прошлых матчах лиги, опустившись на 12-е место рейтинга. В отчетный период клуб смог заработать три очка за счет домашней победы над «Ковентри» (3:2), которая была разбавлена неудачами в противостояниях с «Вест Бромвичем» (2:5), КПР (1:3) и «Шеффилд Юнайтед» (0:2).

Информация для ставок

Ставка ТМ(2,5) гола сыграла в 11 из последних 13 матчей «Кардиффа» в лиге

«Халл» не выигрывал в 6 прошлых гостевых матчах

«Кардифф» не побеждал в 5 предыдущих турах чемпионата

Прогноз

Большую часть матчей этого сезона «Кардифф» сыграл в низовом формате, а «Халл» не отметился голами в прошлом туре лиги. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.63 в БК Лига Ставок.