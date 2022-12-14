«Халл Сити» — «Сандерленд». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.12.2022)

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вчера, 09:45

Ставки букмекеров

Соперники располагают приблизительно равными шансами на успех в предстоящей игре. Ставки в пользу победы «Халл Сити» букмекеры принимают по коэффициенту 2.50, а победа «Сандерленда» играется по котировке 2.80. Вероятность ничьи БК оценили в 3.30.

Аналитики букмекерской компании Лига Ставок также склоняются к тому, что команды ограничатся максимум двумя забитыми голами. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.68, а ТБ (2,5) идет по котировке 2.10.

Форма команд

«Халл Сити» балансирует возле зоны вылета Чемпионшипа, занимая 21-е место турнирной таблицы. В трех последних турах лиги «тигры» показали все возможные результаты: победа над «Кардиффом» (3:2), поражение от «Рединга» (1:2) и ничья на поле «Уотфорда» (0:0).

Выделим, что в домашних матчах чемпионата футболисты «Халл Сити» проявили себя так: четыре победы и семь поражений с такими показателями забитых и пропущенных голов – 11:20.

«Сандерленд» стремиться попасть в зону плей-офф. На данный момент «черные коты» занимают 11-е место рейтинга, отставая от первой шестерки на четыре балла. В предыдущем туре Чемпионшипа команда зафиксировала восьмой проигрыш в сезоне, уступив на домашней арене «Вест Бромвичу» (1:2), хотя прежде футболисты «Сандерленда» успешно провели матчи против «Миллуолла» (3:0) и «Бирмингема» (2:1).

Касательно гостевой успешности «Сандерленда», то она следующая: пять побед, два ничейных поединка и четыре проигрыша. Голов забито – 16, пропущено – 13.

Информация для ставок

Команды обменялись голами в 3 последних очных матчах

«Халл Сити» забивал и пропускал голы в 2 предыдущих матчах на своем поле

«Сандерленд» фиксировал обмен голами в 2 из последних 3 гостевых матчей лиги

Прогноз

«Халл Сити» пытается отдалиться от подвальной части турнирной таблицы, а «Сандерленд» намерен примкнуть к шестерке лидеров. В противостоянии двух мотивированных команд, предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.83 в БК Лига Ставок.