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«Халл Сити» — «Сандерленд». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.12.2022)

вчера, 09:45
Сандерленд

Ставки букмекеров

Соперники располагают приблизительно равными шансами на успех в предстоящей игре. Ставки в пользу победы «Халл Сити» букмекеры принимают по коэффициенту 2.50, а победа «Сандерленда» играется по котировке 2.80. Вероятность ничьи БК оценили в 3.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.533.312.98
Лига Ставок 2.48 3.25 2.85
1XBET 2.50 3.32 2.88

Аналитики букмекерской компании Лига Ставок также склоняются к тому, что команды ограничатся максимум двумя забитыми голами. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.68, а ТБ(2,5) идет по котировке 2.10.

Форма команд

«Халл Сити» балансирует возле зоны вылета Чемпионшипа, занимая 21-е место турнирной таблицы. В трех последних турах лиги «тигры» показали все возможные результаты: победа над «Кардиффом» (3:2), поражение от «Рединга» (1:2) и ничья на поле «Уотфорда» (0:0).

Выделим, что в домашних матчах чемпионата футболисты «Халл Сити» проявили себя так: четыре победы и семь поражений с такими показателями забитых и пропущенных голов – 11:20.

«Сандерленд» стремиться попасть в зону плей-офф. На данный момент «черные коты» занимают 11-е место рейтинга, отставая от первой шестерки на четыре балла. В предыдущем туре Чемпионшипа команда зафиксировала восьмой проигрыш в сезоне, уступив на домашней арене «Вест Бромвичу» (1:2), хотя прежде футболисты «Сандерленда» успешно провели матчи против «Миллуолла» (3:0) и «Бирмингема» (2:1).

Касательно гостевой успешности «Сандерленда», то она следующая: пять побед, два ничейных поединка и четыре проигрыша. Голов забито – 16, пропущено – 13.

Информация для ставок

  • Команды обменялись голами в 3 последних очных матчах
  • «Халл Сити» забивал и пропускал голы в 2 предыдущих матчах на своем поле
  • «Сандерленд» фиксировал обмен голами в 2 из последних 3 гостевых матчей лиги

Прогноз

«Халл Сити» пытается отдалиться от подвальной части турнирной таблицы, а «Сандерленд» намерен примкнуть к шестерке лидеров. В противостоянии двух мотивированных команд, предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.83 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.31 1.67 1.71 2.22
Лига Ставок 2.29 1.54 1.69 2.05 1.35 2.82
1XBET 1.73 2.18
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:19
У хозяев шансов на очки нет, гости выиграют этот матч
Гость
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