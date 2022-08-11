«Кардифф» — «Бирмингем». Прогноз на матч Чемпионшипа (13.08.2022)

1660218908

сегодня, 14:55

Ставки букмекеров

«Кардифф» считается небольшим фаворитом этого противостояния. Пари на победу хозяев поля можно заключить по коэффициенту 2.32. Поставить на победу «Бирмингема» букмекерская контора Лига Ставок предлагает по котировке 3.17, а ничья оценивается в 3.34.

Также линия, которую выставил букмекер, свидетельствует в пользу низового исхода. Сыграть ставку ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.72, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Кардифф» показа разные результаты в двух первых турах чемпионата. В стартовой игре сезона «ласточки» одолели на домашней арене «Норвич» с минимальным счетом (1:0), но во второй игре валлийский клуб зафиксировал гостевое поражение на поле «Рединга» (1:2).

Также «Кардифф» уже успел закончить выступления в Кубке английской лиги, где команда с крупным счетом (0:3) проиграла на своем пол «Портсмуту».

«Бирмингем» заработал четыре очка в двух стартовых турах Чемпионшипа. После гостевой ничьи на поле «Лутон Тауна» (0:0) команда обыграла на домашней арене «Хаддерсфилд» (2:1). В Кубке английской лиги «Бирмингем» тоже рано вылетел из турнира, проиграв в гостях «Норвичу» (2:3) по итогам серии пенальти.

Информация для ставок

«Кардифф» и «Бирмингем» обменялись голами в 6 из последних 7 очных матчей

«Кардифф» не проигрывал «Бирмингему» в 7 последних поединках

«Бирмингем» обеспечил обмен голами в 3 из предыдущих 4 гостевых поединков

Прогноз

Вылетев из Кубка английской лиги «Кардифф» и «Бирмингем» сосредоточатся на чемпионате, где оба клуба ставят перед собой высокие задачи. С учетом статистики очных встреч соперников, советуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.78 в БК Лига Ставок.