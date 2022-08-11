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«Кардифф» — «Бирмингем». Прогноз на матч Чемпионшипа (13.08.2022)

сегодня, 14:55
Кардифф

Ставки букмекеров

«Кардифф» считается небольшим фаворитом этого противостояния. Пари на победу хозяев поля можно заключить по коэффициенту 2.32. Поставить на победу «Бирмингема» букмекерская контора Лига Ставок предлагает по котировке 3.17, а ничья оценивается в 3.34.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.383.293.30

Также линия, которую выставил букмекер, свидетельствует в пользу низового исхода. Сыграть ставку ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.72, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Кардифф» показа разные результаты в двух первых турах чемпионата. В стартовой игре сезона «ласточки» одолели на домашней арене «Норвич» с минимальным счетом (1:0), но во второй игре валлийский клуб зафиксировал гостевое поражение на поле «Рединга» (1:2).

Также «Кардифф» уже успел закончить выступления в Кубке английской лиги, где команда с крупным счетом (0:3) проиграла на своем пол «Портсмуту».

«Бирмингем» заработал четыре очка в двух стартовых турах Чемпионшипа. После гостевой ничьи на поле «Лутон Тауна» (0:0) команда обыграла на домашней арене «Хаддерсфилд» (2:1). В Кубке английской лиги «Бирмингем» тоже рано вылетел из турнира, проиграв в гостях «Норвичу» (2:3) по итогам серии пенальти.

Информация для ставок

  • «Кардифф» и «Бирмингем» обменялись голами в 6 из последних 7 очных матчей
  • «Кардифф» не проигрывал «Бирмингему» в 7 последних поединках
  • «Бирмингем» обеспечил обмен голами в 3 из предыдущих 4 гостевых поединков

Прогноз

Вылетев из Кубка английской лиги «Кардифф» и «Бирмингем» сосредоточатся на чемпионате, где оба клуба ставят перед собой высокие задачи. С учетом статистики очных встреч соперников, советуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.78 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.35 1.65 1.72 2.21
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