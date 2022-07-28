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«Кардифф» — «Норвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.07.2022)

сегодня, 10:20
Норвич

Ставки букмекеров

С небольшим преимуществом в линии букмекерской конторы Лига Ставок идут предложения на гостей этого поединка. Сыграть победу «Кардиффа» можно по коэффициенту 3.00, ничья находится на отметке 3.25, а победа «Норвича» котируется в 2.38.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.093.382.46

Аналитики также склонны считать, что команды начнут новый сезон с низового поединка. Вариант ТМ(2,5) гола идет по котировке 1.72, ТБ(2,5) – 2.05.

Форма команд

«Кардифф» провел неубедительный сезон в прошлом созыве Чемпионшипа. Валлийский клуб пришел к финишу на 18-м месте рейтинга, заработав по ходу чемпионата 53 балла. Этого хватило лишь для того, чтобы не вести борьбу за выживание.

Касательно домашней успешности «Кардиффа», то она стала одной из худших в лиге: семь побед, четыре ничьи и 12 поражений. Соотношение забитых и пропущенных голов получилось отрицательным – 22 против 29.

«Норвич» в очередной раз не смог закрепиться в АПЛ. «Канарейки» закончили чемпионат в статусе худшей команды премьер-лиги, набравшей за 38 туров всего 22 балла. В элитном дивизионе команда провела только пять победных и семь ничейных поединков, проиграв 26 встреч своим оппонентам.

Информация для ставок

  • «Норвич» выиграл в 3 прошлых матчах против «Кардиффа»
  • «Кардифф» не выигрывал в 3 последних домашних матчах лиги
  • Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 3 предыдущих встречах на поле «Кардиффа»

Прогноз

«Норвичу» не хватает класса для успешных выступлений в АПЛ, но по меркам Чемпионшипа «канарейки» владеют преимуществом над большинством оппонентов. Рекомендуем сыграть нулевую фору гостей по коэффициенту 1.68 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.51 1.57 1.80 2.09
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ubh9ntsj483s
ubh9ntsj483s
сегодня в 10:31
Фаворит матча «Норвич»
Гость
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