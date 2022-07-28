«Кардифф» — «Норвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.07.2022)

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сегодня, 10:20

Ставки букмекеров

С небольшим преимуществом в линии букмекерской конторы Лига Ставок идут предложения на гостей этого поединка. Сыграть победу «Кардиффа» можно по коэффициенту 3.00, ничья находится на отметке 3.25, а победа «Норвича» котируется в 2.38.

Аналитики также склонны считать, что команды начнут новый сезон с низового поединка. Вариант ТМ(2,5) гола идет по котировке 1.72, ТБ (2,5) – 2.05.

Форма команд

«Кардифф» провел неубедительный сезон в прошлом созыве Чемпионшипа. Валлийский клуб пришел к финишу на 18-м месте рейтинга, заработав по ходу чемпионата 53 балла. Этого хватило лишь для того, чтобы не вести борьбу за выживание.

Касательно домашней успешности «Кардиффа», то она стала одной из худших в лиге: семь побед, четыре ничьи и 12 поражений. Соотношение забитых и пропущенных голов получилось отрицательным – 22 против 29.

«Норвич» в очередной раз не смог закрепиться в АПЛ . «Канарейки» закончили чемпионат в статусе худшей команды премьер-лиги, набравшей за 38 туров всего 22 балла. В элитном дивизионе команда провела только пять победных и семь ничейных поединков, проиграв 26 встреч своим оппонентам.

Информация для ставок

«Норвич» выиграл в 3 прошлых матчах против «Кардиффа»

«Кардифф» не выигрывал в 3 последних домашних матчах лиги

Команды сыграли на ТБ (2,5) гола в 3 предыдущих встречах на поле «Кардиффа»

Прогноз