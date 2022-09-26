«Ковентри» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Чемпионшипа (01.10.2022)

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вчера, 14:24

Ставки букмекеров

Фаворита в этой игре букмекеры не определяют. Поставить на победу «Ковентри» можно по коэффициенту 2.62, а вероятность победы «Мидлсбро» оценивается в 2.55. Заключить пари на ничейный исход компания Лига Ставок предлагает по котировке 3.30.

При этом аналитики склоняются к тому, что «Ковентри» и «Мидлсбро» установят лимит на забитые голы. Шансы выигрыша ставки на ТМ(2,5) оцениваются по котировке 1.85, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

«Ковентри» провел меньше всех матчей в Чемпионшипе. Отыграв семь поединков в чемпионате, команда заработала всего три балла, что на данный момент делает ее главным аутсайдером лиги.

В двух последних турах игроки «Ковентри» последовательно разошлись миром с «Лутон Тауном» (2:2) и «Бирмингемом» (0:0), тем самым прервав серию из четырех поражений подряд.

«Мидлсбро» тоже находится в зоне вылета, располагаясь на 22-м месте рейтинга. При этом у клуба наметилась положительная динамика – четыре заработанных очка в трех предыдущих турах. После домашней победы над «Сандерлендом» (1:0) команда зафиксировала четвертый проигрыш, уступив «Кардиффу» (2:3), а в противостоянии с «Ротерхэмом» команда заработала один балл (0:0).

Информация для ставок

«Ковентри» не побеждал в 11 прошлых турах чемпионата

«Мидлсбро» не выигрывал в 7 последних гостевых матчах лиги

Соперники обменялись голами в 7 из прошлых 9 матчей на поле «Ковентри»

Прогноз

«Ковентри» и «Мидлсбро» необходимо выбираться из зоны вылета, а для этого командам нужно выдавать победную серию. Поэтому, советуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.