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«Ковентри» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Чемпионшипа (01.10.2022)

вчера, 14:24
Ковентри Сити

Ставки букмекеров

Фаворита в этой игре букмекеры не определяют. Поставить на победу «Ковентри» можно по коэффициенту 2.62, а вероятность победы «Мидлсбро» оценивается в 2.55. Заключить пари на ничейный исход компания Лига Ставок предлагает по котировке 3.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.893.392.55
Лига Ставок 2.75 3.30 2.50
Мелбет 2.80 3.44 2.48
1XBET 2.80 3.44 2.48

При этом аналитики склоняются к тому, что «Ковентри» и «Мидлсбро» установят лимит на забитые голы. Шансы выигрыша ставки на ТМ(2,5) оцениваются по котировке 1.85, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Ковентри» провел меньше всех матчей в Чемпионшипе. Отыграв семь поединков в чемпионате, команда заработала всего три балла, что на данный момент делает ее главным аутсайдером лиги.

В двух последних турах игроки «Ковентри» последовательно разошлись миром с «Лутон Тауном» (2:2) и «Бирмингемом» (0:0), тем самым прервав серию из четырех поражений подряд.

«Мидлсбро» тоже находится в зоне вылета, располагаясь на 22-м месте рейтинга. При этом у клуба наметилась положительная динамика – четыре заработанных очка в трех предыдущих турах. После домашней победы над «Сандерлендом» (1:0) команда зафиксировала четвертый проигрыш, уступив «Кардиффу» (2:3), а в противостоянии с «Ротерхэмом» команда заработала один балл (0:0).

Информация для ставок

  • «Ковентри» не побеждал в 11 прошлых турах чемпионата
  • «Мидлсбро» не выигрывал в 7 последних гостевых матчах лиги
  • Соперники обменялись голами в 7 из прошлых 9 матчей на поле «Ковентри»

Прогноз

«Ковентри» и «Мидлсбро» необходимо выбираться из зоны вылета, а для этого командам нужно выдавать победную серию. Поэтому, советуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.47 1.93 1.94 1.51 2.65
Лига Ставок 2.55 1.43 1.82 1.91 1.44 2.52
Мелбет 1.91 1.95
1XBET 1.91 1.95
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:34
В этом матче скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
Гость
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