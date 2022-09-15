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«Лутон Таун» — «Блэкберн». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.09.2022)

вчера, 12:58
Лутон Таун

Ставки букмекеров

В предстоящем матче аналитики отдают предпочтение домашней команде. Ставки на победу «Лутон Тауна» букмекерская компания Лига Ставок предлагает сыграть по коэффициенту 2.20. На ничью пари принимаются по котировке 3.35, а победа «Блэкберна» идет по цене 3.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.323.243.46
Лига Ставок 2.28 3.25 3.15

Также эксперты склоняются к тому, что команды проведут низовую встречу и не превысят отметку в два забитых гола. Вариант ТМ(2,5) можно сыграть по котировке 1.72, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Лутон Таун» занимает 18-е место чемпионата, заработав 10 очков за девять сыгранных туров, в которых команда установила следующие результаты: две победы, четыре ничьи и три поражения.

В трех прошлых матчах лиги футболисты «Лутон Тауна» продемонстрировали все возможные исходы – на их счету победный матч с «Кардиффом» (2:1), поражение от «Уигана» (1:2), а также ничейное противостояние с «Ковентри» (2:2).

«Блэкберн» занимает третье место рейтинга лиги, пополнив свой счет на 15 очков. В новом сезоне команда еще не фиксировала ничейные результаты – в ее активе пять побед, при четырех поражениях в пассиве.

После неудачной игры дома с «Бристоль Сити» (2:3) футболисты «Блэкберна» забили два безответных гола «Уотфорду» (2:0) на своем поле, одержав викторию.

Информация для ставок

  • «Лутон Таун» сыграл на ТБ(2,5) гола в 3 прошлых турах лиги
  • «Лутон Таун» не побеждал в 6 последних домашних матчах чемпионата
  • Команды обменялись голами в 2 из последних 3 встреч на поле «Лутон Тауна»

Прогноз

«Лутон Таун» и «Блэкберн» стабильно забивали в последних матчах лиги, но и защита команд регулярно допускает результативные ошибки. Поэтому, предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.83 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.44 1.60 1.76 2.14
Лига Ставок 2.21 1.58 1.65 2.10
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:01
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5 и обе команды забьют. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:12
Шляпники не проиграют
Гость
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