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«Мидлсбро» — «Лутон Таун». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.12.2022)

вчера, 17:38
Мидлсбро

Ставки букмекеров

Победа «Мидлсбро» идет по коэффициенту 1.88 – букмекеры видят хозяев фаворитом предстоящего поединка. Поставить на ничью можно по цене 3.62, а победа «Лутон Тауна» играется по котировке 4.20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.893.614.47
Лига Ставок 1.90 3.55 4.00

Согласно оценкам аналитиков БК Лига Ставок, «Мидлсбро» и «Лутон Таун» проведут низовой матч. Пари на ТМ(2,5) гола играются по котировке 1.75, ТБ(2,5) – 1.93.

Форма команд

«Мидлсбро» занимает 15-е место рейтинга, заработав 27 баллов. Перед уходом на паузу клуб существенно поправил турнирное положение, заработав десять очков за четыре тура. Кроме ничейного матча с «Бристоль Сити» (1:1) футболисты «Мидлсбро» в отчетный период обыграли «Халл Сити» (3:1), «Блэкпул» (3:0) и «Норвич» (2:1).

«Лутон Таун» находится на 11-й строчке Чемпионшипа с такими результатами: семь побед, девять побед и пять поражений. В активе команды 30 очков, а дистанция от зоны плей-офф составляет один зачетный пункт. Но в двух предыдущих турах лиги футболисты «Лутон Тауна» смотрелись плохо – поражение от «Сток Сити» (0:2) и ничья с «Ротерхэмом» (1:1).

Информация для ставок

  • Команды обменялись голами в 3 прошлых очных встречах
  • «Мидлсбро» не проигрывал в 6 из предыдущих 7 матчей лиги
  • «Лутон Таун» не уступал соперникам в 4 из последних 5 матчей чемпионата

Прогноз

«Мидлсбро» и «Лутон Таун» результативно провели последние очные игры. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.51 1.59 1.79 2.12
Лига Ставок 2.44 1.47 1.77 1.96 1.40 2.64
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:48
В этом матче скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
Гость
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