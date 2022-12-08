«Мидлсбро» — «Лутон Таун». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.12.2022)

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вчера, 17:38

Ставки букмекеров

Победа «Мидлсбро» идет по коэффициенту 1.88 – букмекеры видят хозяев фаворитом предстоящего поединка. Поставить на ничью можно по цене 3.62, а победа «Лутон Тауна» играется по котировке 4.20.

Согласно оценкам аналитиков БК Лига Ставок, «Мидлсбро» и «Лутон Таун» проведут низовой матч. Пари на ТМ(2,5) гола играются по котировке 1.75, ТБ (2,5) – 1.93.

Форма команд

«Мидлсбро» занимает 15-е место рейтинга, заработав 27 баллов. Перед уходом на паузу клуб существенно поправил турнирное положение, заработав десять очков за четыре тура. Кроме ничейного матча с «Бристоль Сити» (1:1) футболисты «Мидлсбро» в отчетный период обыграли «Халл Сити» (3:1), «Блэкпул» (3:0) и «Норвич» (2:1).

«Лутон Таун» находится на 11-й строчке Чемпионшипа с такими результатами: семь побед, девять побед и пять поражений. В активе команды 30 очков, а дистанция от зоны плей-офф составляет один зачетный пункт. Но в двух предыдущих турах лиги футболисты «Лутон Тауна» смотрелись плохо – поражение от «Сток Сити» (0:2) и ничья с «Ротерхэмом» (1:1).

Информация для ставок

Команды обменялись голами в 3 прошлых очных встречах

«Мидлсбро» не проигрывал в 6 из предыдущих 7 матчей лиги

«Лутон Таун» не уступал соперникам в 4 из последних 5 матчей чемпионата

Прогноз

«Мидлсбро» и «Лутон Таун» результативно провели последние очные игры. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.