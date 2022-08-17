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«Норвич» — «Миллуолл». Прогноз на матч Лиги 1 (19.08.2022)

сегодня, 13:45
Норвич

Ставки букмекеров

У «Норвича» больше шансов заработать три очка в этом матче. Букмекерская контора Лига Ставок предлагает сыграть победу хозяев поля по коэффициенту 1.94, ничья идет по цене 3.50, а победа «Миллуолла» играется по котировке 3.80.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.863.644.59
Лига Ставок 1.90 3.45 4.10
Мелбет 1.94 3.60 3.94
1XBET 1.94 3.60 3.94

При этом аналитики считают, что команды не смогут превысить отметку в два забитых гола. Ставки на ТМ(2,5) принимаются по котировке 1.85, ТБ(2,5) – 2.01.

Форма команд

«Норвич» добыл первую победу в лиге в четвертом туре. В домашней игре против «Хаддерсфилда» «канарейки» оформили викторию со счетом 2:1.

Прежде футболисты «Норвича» провалили матчи с «Халлом» (1:2) и «Кардиффом» (0:1), а в противостоянии с «Уиганом» была зафиксирована ничья (1:1).

«Миллуолл» обосновался в группе лидеров по итогам четырех сыгранных туров Чемпионшипа. Единственное поражение в новом сезоне клуб допустил на поле «Шеффилд Юнайтед» (0:2). Также футболисты «Миллуолла» одержали победы над «Сток Сити» (2:0) и «Ковентри» (3:2), а в предыдущем туре команда разделила очки с «Суонси» на выезде (2:2).

Информация для ставок

  • «Норвич» выиграл 3 из прошлых 5 матчей против «Миллуолла»
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в двух последних очных встречах
  • «Миллуолл» не побеждал в 9 из предыдущих 10 матчей против «Норвича»

Прогноз

«Миллуолл» в целом является удобным соперником для «Норвича», у которого есть неплохая возможность взять вторую победу сезона в предстоящем матче. Рекомендуем поставить на успех хозяев поля по коэффициенту 1.94 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.52 1.86 2.03 1.47 2.85
Лига Ставок 2.60 1.46 1.82 1.92 1.45 2.60
Мелбет 1.85 2.01
1XBET 1.85 2.01
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