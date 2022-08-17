«Норвич» — «Миллуолл». Прогноз на матч Лиги 1 (19.08.2022)

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сегодня, 13:45

Ставки букмекеров

У «Норвича» больше шансов заработать три очка в этом матче. Букмекерская контора Лига Ставок предлагает сыграть победу хозяев поля по коэффициенту 1.94, ничья идет по цене 3.50, а победа «Миллуолла» играется по котировке 3.80.

При этом аналитики считают, что команды не смогут превысить отметку в два забитых гола. Ставки на ТМ(2,5) принимаются по котировке 1.85, ТБ (2,5) – 2.01.

Форма команд

«Норвич» добыл первую победу в лиге в четвертом туре. В домашней игре против «Хаддерсфилда» «канарейки» оформили викторию со счетом 2:1.

Прежде футболисты «Норвича» провалили матчи с «Халлом» (1:2) и «Кардиффом» (0:1), а в противостоянии с «Уиганом» была зафиксирована ничья (1:1).

«Миллуолл» обосновался в группе лидеров по итогам четырех сыгранных туров Чемпионшипа. Единственное поражение в новом сезоне клуб допустил на поле «Шеффилд Юнайтед» (0:2). Также футболисты «Миллуолла» одержали победы над «Сток Сити» (2:0) и «Ковентри» (3:2), а в предыдущем туре команда разделила очки с «Суонси» на выезде (2:2).

Информация для ставок

«Норвич» выиграл 3 из прошлых 5 матчей против «Миллуолла»

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в двух последних очных встречах

«Миллуолл» не побеждал в 9 из предыдущих 10 матчей против «Норвича»

Прогноз

«Миллуолл» в целом является удобным соперником для «Норвича», у которого есть неплохая возможность взять вторую победу сезона в предстоящем матче. Рекомендуем поставить на успех хозяев поля по коэффициенту 1.94 в БК Лига Ставок.