«Рединг» — «Ковентри Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.12.2022)

Ставки букмекеров
В противостоянии «Рединга» и «Ковентри Сити» нет фаворита. Букмекеры оценили победу хозяев по коэффициенту 2.51, ничья идет за 3.30, а победу «Ковентри Сити» можно сыграть по котировке 2.88.
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завтра, 18:00
Если рассматривать линию голов от букмекерской компании Лига Ставок, то здесь преимущество на стороне результативного исхода. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по котировке 1.90, ТМ(2,5) – 1.95.
Форма команд
«Рединг» обосновался на 13-м месте чемпионата, заработав 29 баллов. В девяти матчах сезона клуб праздновал победы, дважды играл вничью и десять раз уступал своим соперникам. Разница забитых и пропущенных голов у команды положительная – 23 на 20. Отметим, что накануне паузы футболисты «Рединга» обыграли в гостях «Халл Сити» (2:1), тем самым прервав серию из четырех туров без побед.
«Ковентри Сити» показал аналогичную успешность, набрав 29 очков. В Чемпионшипе клуб отличился восемью победами, пятью ничейными поединками и десятью проигрышами, расположившись в турнирной таблице на 12-й позиции. Победная серия «Ковентри Сити» в лиге длится четыре матча – КПР (2:0), «Уиган» (2:0), «Уотфорд» (1:0) и «Блэкберн» (1:0).
Информация для ставок
- «Рединг» забивал и пропускал голы в 3 из последних 5 матчей на своем поле
- «Ковентри Сити» не проигрывал в 6 последних гостевых поединках лиги
- Команды обменялись голами в 3 из предыдущих 4 очных матчей
Прогноз
«Рединг» и «Ковентри Сити» являются соседями по турнирной таблице. Ждем от прямых конкурентов результативного футбола и предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.83 в БК Лига Ставок.