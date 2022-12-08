«Рединг» — «Ковентри Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.12.2022)

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вчера, 17:19

Ставки букмекеров

В противостоянии «Рединга» и «Ковентри Сити» нет фаворита. Букмекеры оценили победу хозяев по коэффициенту 2.51, ничья идет за 3.30, а победу «Ковентри Сити» можно сыграть по котировке 2.88.

Если рассматривать линию голов от букмекерской компании Лига Ставок, то здесь преимущество на стороне результативного исхода. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.90, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Рединг» обосновался на 13-м месте чемпионата, заработав 29 баллов. В девяти матчах сезона клуб праздновал победы, дважды играл вничью и десять раз уступал своим соперникам. Разница забитых и пропущенных голов у команды положительная – 23 на 20. Отметим, что накануне паузы футболисты «Рединга» обыграли в гостях «Халл Сити» (2:1), тем самым прервав серию из четырех туров без побед.

«Ковентри Сити» показал аналогичную успешность, набрав 29 очков. В Чемпионшипе клуб отличился восемью победами, пятью ничейными поединками и десятью проигрышами, расположившись в турнирной таблице на 12-й позиции. Победная серия «Ковентри Сити» в лиге длится четыре матча – КПР (2:0), «Уиган» (2:0), «Уотфорд» (1:0) и «Блэкберн» (1:0).

Информация для ставок

«Рединг» забивал и пропускал голы в 3 из последних 5 матчей на своем поле

«Ковентри Сити» не проигрывал в 6 последних гостевых поединках лиги

Команды обменялись голами в 3 из предыдущих 4 очных матчей

Прогноз

«Рединг» и «Ковентри Сити» являются соседями по турнирной таблице. Ждем от прямых конкурентов результативного футбола и предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.83 в БК Лига Ставок.