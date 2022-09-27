Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболАнглия. Чемпионшип 2022/2023

«Шеффилд Юнайтед» — «Бирмингем». Прогноз на матч Чемпионшипа (01.10.2022)

вчера, 08:33
Шеффилд Юнайтед

Ставки букмекеров

Аналитики убеждены, что «Шеффилд Юнайтед» продолжит побеждать в чемпионате. Поставить на успех хозяев поля можно по коэффициенту 1.45, а вероятность победы «Бирмингема» оценивается в 7.60. Заключить пари на ничью букмекерская контора предлагает по котировке 4.20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.424.728.06
Лига Ставок 1.44 4.50 7.00
Мелбет 1.45 4.54 7.30
1XBET 1.45 4.54 7.30

Эксперты также отдают преимущество верховому исходу данной встречи. Ставки на ТБ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 2.02.

Форма команд

«Шеффилд Юнайтед» возглавляет турнирную таблицу лиги, заработав за десять туров 23 балла. В активе команды семь победных и два ничейных поединка, при единственном поражении. Отдельно стоит выделить защиту клуба, которая допустила только пять пропущенных мячей, на что атака ответила 19-ю забитыми голами.

Победная серия «Шеффилд Юнайтед» насчитывает четыре встречи. «Клинка» поочередно удалось обыграть «Рединг» (4:0), «Халл» (2:0), «Суонси» (1:0) и «Престон» (2:0).

«Бирмингем» заработал 11 баллов за десять поединков. С таким показателем успешности клуб из одноименного города обосновался на 17-м месте рейтинга. После плохого старта сезона команда постепенно прибавила, что конвертировалось в победные встречи с «Престоном» (1:0) и «Вест Бромвичем» (3:2), после которых, последовала третья ничья в чемпионате – дома с «Ковентри» (0:0).

Информация для ставок

  • «Шеффилд Юнайтед» выиграл в 4 прошлых матчах на своем поле
  • «Шеффилд Юнайтед» не пропускал голы в 4 предыдущих турах чемпионата
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 предыдущих матчах в Шеффилде

Прогноз

Мы считаем, что «Шеффилд Юнайтед» оправданный фаворит этого матча. У хозяев надежно обороняется защита, которая не допускала результативных ошибок в четырех прошлых турах чемпионата. Рекомендуем поставить на победу первых по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.03 1.41 2.05 1.83 1.58 2.47
Лига Ставок 2.70 1.38 1.92 1.81 1.50 2.37
Мелбет 2.03 1.84
1XBET 2.03 1.84
Все комментарии
j9ed38nzt6fr
j9ed38nzt6fr
вчера в 15:40
Фаворит матча «Шеффилд Юнайтед»
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 