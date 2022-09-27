«Шеффилд Юнайтед» — «Бирмингем». Прогноз на матч Чемпионшипа (01.10.2022)

1664256799

вчера, 08:33

Ставки букмекеров

Аналитики убеждены, что «Шеффилд Юнайтед» продолжит побеждать в чемпионате. Поставить на успех хозяев поля можно по коэффициенту 1.45, а вероятность победы «Бирмингема» оценивается в 7.60. Заключить пари на ничью букмекерская контора предлагает по котировке 4.20.

Эксперты также отдают преимущество верховому исходу данной встречи. Ставки на ТБ (2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 2.02.

Форма команд

«Шеффилд Юнайтед» возглавляет турнирную таблицу лиги, заработав за десять туров 23 балла. В активе команды семь победных и два ничейных поединка, при единственном поражении. Отдельно стоит выделить защиту клуба, которая допустила только пять пропущенных мячей, на что атака ответила 19-ю забитыми голами.

Победная серия «Шеффилд Юнайтед» насчитывает четыре встречи. «Клинка» поочередно удалось обыграть «Рединг» (4:0), «Халл» (2:0), «Суонси» (1:0) и «Престон» (2:0).

«Бирмингем» заработал 11 баллов за десять поединков. С таким показателем успешности клуб из одноименного города обосновался на 17-м месте рейтинга. После плохого старта сезона команда постепенно прибавила, что конвертировалось в победные встречи с «Престоном» (1:0) и «Вест Бромвичем» (3:2), после которых, последовала третья ничья в чемпионате – дома с «Ковентри» (0:0).

Информация для ставок

«Шеффилд Юнайтед» выиграл в 4 прошлых матчах на своем поле

«Шеффилд Юнайтед» не пропускал голы в 4 предыдущих турах чемпионата

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 предыдущих матчах в Шеффилде

Прогноз

Мы считаем, что «Шеффилд Юнайтед» оправданный фаворит этого матча. У хозяев надежно обороняется защита, которая не допускала результативных ошибок в четырех прошлых турах чемпионата. Рекомендуем поставить на победу первых по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.